Carta do Baralho Cigano deste domingo (9 de novembro) é O Jardim: se aproxime de pessoas queridas e você vai se curar

Fernanda Varela
Publicado em 9 de novembro de 2025 às 00:15
A carta do Jardim, número 20 do baralho cigano, traz uma energia de convivência e expansão. Depois de uma sequência de dias intensos, o domingo chega para lembrar que estar entre pessoas queridas é também uma forma de cura. O Jardim fala sobre alegria, contato humano e harmonia com o ambiente.
É um bom momento para sair de casa, respirar novos ares e se abrir a trocas verdadeiras. Almoços em família, conversas leves e reencontros inesperados têm tudo para renovar as energias.
No amor, o Jardim indica encontros agradáveis, reconciliações e gestos simples que fortalecem laços. No trabalho, mesmo que o dia seja de descanso, boas ideias podem surgir de conversas espontâneas.
Baralho cigano
Espiritualmente, essa carta lembra que a felicidade está nas pequenas coisas, no riso compartilhado, na paz do olhar e no prazer de estar presente.
Conselho do dia: circule, mas com propósito. O Jardim ensina que quando você se abre para o mundo, o mundo também floresce ao seu redor.