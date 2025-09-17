BOLETIM

Ressonância, pressão e função renal: hospital divulga novos detalhes sobre saúde de Bolsonaro

Ex-presidente continua hospitalizado enquanto passa por exames

Carol Neves

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 10:37

Jair Bolsonaro chora em igreja Crédito: Vinícius Schmidt/Metrópoles

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), internado em um hospital particular de Brasília desde a noite de terça-feira (16), apresentou nesta quarta-feira (17) uma "melhora parcial" após hidratação, mas ainda permanece com anemia e alterações na função renal, conforme boletim médico divulgado pela família.

"Chegou na emergência do hospital desidratado, com elevação da frequência cardíaca e queda da pressão arterial. Foram realizados exames laboratoriais e de imagem para investigação diagnostica", informou a nota.

Segundo o boletim, "os exames evidenciaram persistência da anemia e alteração da função renal, com elevação da creatinina". Além disso, Bolsonaro realizou uma ressonância magnética do crânio para investigar tonturas recorrentes, que não mostrou alterações agudas.

"Com a internação, apresentou melhora parcial após hidratação e o tratamento medicamentoso. Será reavaliado ao longo do dia para definição da necessidade de permanência em ambiente hospitalar", acrescentou a família.

A internação ocorreu no contexto em que Bolsonaro cumpre prisão domiciliar determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Ele é investigado por tentar atrapalhar o processo sobre golpe de Estado, e, na semana passada, recebeu condenação do STF a 27 anos e 3 meses de prisão relacionada à trama que tentou mantê-lo no poder e impedir a posse do presidente Lula.

Histórico médico recente

No domingo (14), Bolsonaro foi ao hospital para retirada de lesões na pele. Segundo o boletim, foi realizada a "retirada cirúrgica de lesões cutâneas" sob anestesia local e sedação, sem intercorrências. O procedimento incluiu a exerése marginal de oito lesões localizadas no tronco e no braço direito. O material retirado passará por biópsia e o hospital vai avaliar tratamentos complementares.

Exames laboratoriais indicam que o ex-presidente está com anemia, e uma tomografia do tórax apontou "imagem residual de pneumonia recente por broncoaspiração". Bolsonaro recebeu reposição de ferro por via endovenosa.