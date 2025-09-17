INTERNADO

Jair Bolsonaro chegou a parar de respirar, afirma filho

Ex-presidente teve quadro com uma crise de soluços que evoluiu para vômito intenso

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) está internado no hospital DF Star, em Brasília, após sentir forte mal-estar na terça-feira (16). Segundo o filho dele, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), o quadro incluiu uma crise de soluços que evoluiu para vômito intenso.

"Hoje foi um episódio mais drástico, em que o soluço dele foi aumentando. Ele quando, às vezes pela repetição, ele diz que trava o diafragma dele e teve um episódio de vômito a jato, com força, ficou quase dez segundos sem respirar. O jeito que ele conseguiu de respirar foi fazendo isso, com vômito forte, tontura, pressão muito baixa", afirmou o parlamentar para a imprensa na noite de ontem, na porta da unidade de saúde.

De acordo com o cardiologista Leandro Echenique, que acompanha Bolsonaro desde 2018, o ex-presidente deverá permanecer internado e passar a noite no hospital.

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro também se manifestou nas redes sociais sobre a situação do marido. "Como já foi noticiado, Jair teve um mal-estar decorrente de uma crise de soluços e vômito. Ele fez alguns exames e, neste momento, está com medicação intravenosa", escreveu em publicação no Instagram.

No último domingo (14), o hospital havia divulgado boletim informando que Bolsonaro apresentava anemia por deficiência de ferro, além de tomografia de tórax que indicou imagem residual de pneumonia recente por broncoaspiração.

O episódio ocorre dois dias após o ex-presidente deixar a prisão domiciliar para a retirada de lesões de pele. Recentemente, ele foi condenado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal a 27 anos e três meses de prisão.