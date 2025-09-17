Acesse sua conta
Carlos diz que Jair Bolsonaro tem suspeita de câncer: 'Saúde delicada'

'Tiraram pedaços profundos de pele', afirmou filho

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 08:02

O vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ) afirmou nesta terça-feira (16) que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) passa por exames para a "averiguação de um câncer". Segundo ele, a saúde do pai inspira cuidados e tem apresentado complicações nos últimos dias.

Em transmissão ao vivo nas redes sociais, ao lado do senador Magno Malta (PL-ES), Carlos detalhou que Bolsonaro enfrenta dificuldades alimentares e apresenta sinais preocupantes. "A situação dele de saúde é delicada. Cada dia come menos. Descobriu-se hoje que ele tá com problema de falta de ferro no sangue, uma possibilidade de uma nova hérnia surgindo nele, mas é uma coisa inicial, ainda não se pode afirmar nada. Retiraram sete pedaços de profundas de pele dele para ver a possibilidade de averiguação de um câncer", relatou.

O vereador também citou os episódios que levaram o ex-presidente ao hospital ontem - ele segue internado. "Fora aqueles vômitos constantes e soluços que até dormindo ele tem. É uma coisa agoniante que eu não sei como é que ele consegue ficar com isso", disse.

O médico responsável pelo acompanhamento informou que Bolsonaro permanecerá internado durante a noite para observação.

Dois dias antes, no domingo (14), o ex-chefe de Estado havia passado por procedimento para retirada de oito lesões cutâneas, que foram enviadas para biópsia. Na mesma ocasião, os exames apontaram anemia por deficiência de ferro e pneumonia recente.

