CONDENADO

Carlos diz que comboio que levou Bolsonaro ao hospital é “humilhação”

Vereador acompanhou o pai no traslado para a remoção de lesões na pele em um hospital de Brasília

Metrópoles

Publicado em 14 de setembro de 2025 às 18:16

Bolsonaro foi acompanhado até o hospital DF Star Crédito: HUGO BARRETO/METRÓPOLES @hugobarretophoto

O vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (PL) criticou a operação da polícia deste domingo (14) que escoltou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para a realização de exames. Trata-se da primeira vez que o ex-chefe do Executivo deixa a prisão domiciliar desde que foi condenado por tentativa de golpe pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF).