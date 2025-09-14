Carlos diz que comboio que levou Bolsonaro ao hospital é “humilhação”

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Metrópoles
Publicado em 14 de setembro de 2025 às 18:16
O vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (PL) criticou a operação da polícia deste domingo (14) que escoltou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para a realização de exames. Trata-se da primeira vez que o ex-chefe do Executivo deixa a prisão domiciliar desde que foi condenado por tentativa de golpe pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF).
Carlos, que acompanha o pai no hospital DF Star, em Brasília, disse que a operação para transportar Bolsonaro envolveu “mais de 20 homens armados de fuzis” e “10 batedores” e que o comboio pretende “promover a humilhação de um homem honesto”.