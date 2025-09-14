Acesse sua conta
Carlos diz que comboio que levou Bolsonaro ao hospital é “humilhação”

Vereador acompanhou o pai no traslado para a remoção de lesões na pele em um hospital de Brasília

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 14 de setembro de 2025 às 18:16

Bolsonaro foi acompanhado até o hospital DF Star Crédito: HUGO BARRETO/METRÓPOLES @hugobarretophoto

O vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (PL) criticou a operação da polícia deste domingo (14) que escoltou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para a realização de exames. Trata-se da primeira vez que o ex-chefe do Executivo deixa a prisão domiciliar desde que foi condenado por tentativa de golpe pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF).

Carlos, que acompanha o pai no hospital DF Star, em Brasília, disse que a operação para transportar Bolsonaro envolveu “mais de 20 homens armados de fuzis” e “10 batedores” e que o comboio pretende “promover a humilhação de um homem honesto”.

Leia a reportagem completa no portal Metrópoles, parceiro do jornal CORREIO*.

