SAÚDE

Bolsonaro é hospitalizado em Brasília, e filho pede orações

Ex-presidente teve crise de soluço, vômito e pressão baixa

Maysa Polcri

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 17:29

Jair Bolsonaro passou mal e foi levado ao hospital Crédito: Hugo Barreto/Metrópoles

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi levado às pressas para um hospital de Brasília na tarde desta terça-feira (16), sob escolta da Polícia Penal. Bolsonaro passou mal, e teve crise de soluço, vômito e pressão baixa, segundo relatou o filho do ex-presidente e senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Ele também pediu orações para o pai.

A ida de Bolsonaro ao hospital acontece dois dias após ele ser submetido a um procedimento para remover lesões de pele. No domingo (14), o ex-presidente permaneceu por cerca de cinco horas no Hospital DF Star, o mesmo para o qual foi levado nesta terça (16).

Segundo a equipe médica que atendeu Bolsonaro no final de semana, exames laboratoriais apontaram que o ex-presidente tem um quadro de anemia por deficiência de ferro e resquícios de uma pneumonia recente.

“Presidente Bolsonaro sentiu-se mal há pouco, com crise forte de soluço, vômito e pressão baixa. Encaminhou-se ao DF Star acompanhado de policiais penais que vigiam sua casa, em Brasília, por se tratar de uma emergência. Peço a oração de todos para que não seja nada grave”, publicou o senador Flávio Bolsonaro, no X.

Bolsonaro cumpre prisão domiciliar por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), desde o dia 4 de agosto. O ex-presidente pode ir ao hospital em caso de emergência, mas deve enviar ao STF um atestado médico no prazo de 24 horas após o atendimento.