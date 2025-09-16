Bolsonaro é hospitalizado em Brasília, e filho pede orações

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 16 de setembro de 2025 às 17:29
O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi levado às pressas para um hospital de Brasília na tarde desta terça-feira (16), sob escolta da Polícia Penal. Bolsonaro passou mal, e teve crise de soluço, vômito e pressão baixa, segundo relatou o filho do ex-presidente e senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Ele também pediu orações para o pai.
A ida de Bolsonaro ao hospital acontece dois dias após ele ser submetido a um procedimento para remover lesões de pele. No domingo (14), o ex-presidente permaneceu por cerca de cinco horas no Hospital DF Star, o mesmo para o qual foi levado nesta terça (16).
Segundo a equipe médica que atendeu Bolsonaro no final de semana, exames laboratoriais apontaram que o ex-presidente tem um quadro de anemia por deficiência de ferro e resquícios de uma pneumonia recente.
“Presidente Bolsonaro sentiu-se mal há pouco, com crise forte de soluço, vômito e pressão baixa. Encaminhou-se ao DF Star acompanhado de policiais penais que vigiam sua casa, em Brasília, por se tratar de uma emergência. Peço a oração de todos para que não seja nada grave”, publicou o senador Flávio Bolsonaro, no X.
Bolsonaro cumpre prisão domiciliar por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), desde o dia 4 de agosto. O ex-presidente pode ir ao hospital em caso de emergência, mas deve enviar ao STF um atestado médico no prazo de 24 horas após o atendimento.
Na semana passada, por 4 votos a 1, a Primeira Turma do STF condenou Bolsonaro e mais sete réus pelos crimes de crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado.