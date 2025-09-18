30%

BYD e metalúrgicos fecham acordo para reajuste de salários em Camaçari; veja valores

Acerto prevê dois reajustes escalonados

Maysa Polcri

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 16:02

BYD Camaçari Crédito: Divulgação

Foi aprovado nesta quinta-feira (18), em assembleia dos trabalhadores, o primeiro acordo salarial entre a BYD Auto do Brasil e o Sindicato Metalúrgicos de Camaçari. O acordo abrange as posições de operadores logísticos e operadores de produção, que terão o piso salarial reajustado de R$ 1.950 para R$ 2.067 por mês. Os novos valores serão pagos em setembro, com retroativo a julho e agosto.

A informação foi divulgada pela BYD e confirmada pelo CORREIO. O acordo representa aumento de 28,2% em relação ao valor atualmente pago aos trabalhadores. Ainda foram acordados mais dois reajustes escalonados. Em três meses, o piso salarial dos operadores logísticos e de produção será de R$ 2.273 por mês.

Os operadores logísticos e de produção correspondem a cerca de 50% dos cerca de 1,5 mil trabalhadores em atividade no complexo industrial que a BYD está construindo em Camaçari. Apesar dos avanços, o sindicato ainda defende melhorias nas condições de trabalho dos operadores, como explica Júlio Bonfim, presidente Sindicato Metalúrgicos de Camaçari.

"Ainda lutamos pela equalização salarial já que os trabalhadores ainda têm salários muitos diferentes. Por exemplo, um líder de produção que foi para a China está com valor salarial menor do que os trabalhadores que estão sendo contratados agora. Além da equalização, estamos discutindo o abono de Natal e a redução de jornada de trabalho sem redução de salário", afirma o presidente.