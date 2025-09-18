Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Labfoto realiza II Semana de Fotografia com palestras, oficinas e shows; veja a programação completa

Evento acontece dos dias 23 a 26 de setembro

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 16:58

Obra de Berna Reale, multiartista que estará presente no evento
Obra de Berna Reale, multiartista que estará presente no evento Crédito: Divulgação

Labfoto realiza a II Semana de Fotografia dos dias 23 a 26 de setembro na Faculdade de Comunicação (Facom) da Universidade Federal da Bahia (Ufba), em Ondina. Serão mais de 30 horas de programação com palestras, debates e oficinas sobre a produção fotográfica, além de exposições e projeções sobre a produção fotográfica.

A abertura acontece no dia 23, terça-feira, a partir das 18h com a inauguração de um varal fotográfico, composto por fotografias enviadas pelo público. Às 18h30, terá um pocket show da cantora Tâmara Coral, e às 19h, a palestra de abertura do evento com a multiartista, Berna Reale, uma das maiores artistas visuais do Brasil.

Entre os nomes confirmados estão as artistas visuais Helen Salomão, Uyra Sodoma, Vinícius Xavier, Bruno Zambelli e Lázaro Roberto completam a lista de convidados. As palestras acontecem às noite, das 19 às 22h, no auditório da Facom/UFBA. Apenas a palestra sobre Inteligência Artificial e Fotografia, ministrada por Bruno Zambelli, será realizada às 17h, no dia 26.

Leia mais

Imagem - Ivete Sangalo volta a fazer a contagem regressiva na Virada Salvador; veja programação completa

Ivete Sangalo volta a fazer a contagem regressiva na Virada Salvador; veja programação completa

Imagem - O Agente Secreto: ingressos de sessões especiais no Glauber Rocha esgotam em 30 minutos

O Agente Secreto: ingressos de sessões especiais no Glauber Rocha esgotam em 30 minutos

Imagem - Beach club e bares para mais de 100 pessoas: veja os detalhes da nova orla de Salvador

Beach club e bares para mais de 100 pessoas: veja os detalhes da nova orla de Salvador

As rodas de conversa acontecem às tardes, das 15h às 18h, e serão mediadas por fotógrafos que já integraram o Labfoto e artistas visuais de Salvador. As rodas vão abordar temas relacionados ao mercado de trabalho na fotografia (Fabíola Almeida), à fotografia de moda (Meneson Conceição), à fotografia autoral (Paulo Coqueiro), fotografia documental (Rafael Martins), Arte-educação (Thiago Logasa) e ao Ativismo fotográfico (Japa Amorim).

As oficinas acontecem das 14h às 17h em três frentes: fotografia artesanal (pinhole), Colagens fotográficas, além da gestão de arquivos pessoais para concepção de projetos visuais. As oficinas serão ministradas respectivamente por Caíque Silva e Mamirawá, Wendell Wagner e Bruno Miranda.

A II Semana conta ainda com uma edição especial do “Olhos da Rua – Semana de Fotografia” com Tema Livre. Os ensaios serão projetados ao ar livre no encerramento do evento, no dia 26, às 19h, na Praça das Artes, na Biblioteca Central da UFBA, ao som do DJ João Araponga.

Para o professor Rodrigo Rossoni, coordenador do Labfoto e da II Semana de Fotografia, a II Semana promete abordar o universo da fotografia. “A ideia é fazer um evento que aborde a multiplicidade dos fenômenos fotográficos, uma das marcas da fotografia na contemporaneidade. Uma semana para todos e todas: alunos, professores, profissionais e público em geral”, disse.

Mais recentes

Imagem - Onda de calor com temperaturas de 40 °C começa na Bahia e outros dez estados

Onda de calor com temperaturas de 40 °C começa na Bahia e outros dez estados
Imagem - Salvador recebe simpósio nacional sobre medicina reprodutiva

Salvador recebe simpósio nacional sobre medicina reprodutiva
Imagem - BYD e metalúrgicos fecham acordo para reajuste de salários em Camaçari; veja valores

BYD e metalúrgicos fecham acordo para reajuste de salários em Camaçari; veja valores

MAIS LIDAS

Imagem - Homem em surto morre dentro de Igreja Universal e família denuncia agressão
01

Homem em surto morre dentro de Igreja Universal e família denuncia agressão

Imagem - Instituto Federal abre concurso com salários de até R$ R$ 8.058,29
02

Instituto Federal abre concurso com salários de até R$ R$ 8.058,29

Imagem - Abono dos precatórios: saiba quanto cada professor vai receber após aprovação
03

Abono dos precatórios: saiba quanto cada professor vai receber após aprovação

Imagem - Saiba quem são os criminosos mortos durante operação policial em Salvador e RMS
04

Saiba quem são os criminosos mortos durante operação policial em Salvador e RMS