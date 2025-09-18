UFBA

Labfoto realiza II Semana de Fotografia com palestras, oficinas e shows; veja a programação completa

Evento acontece dos dias 23 a 26 de setembro

Yan Inácio

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 16:58

Obra de Berna Reale, multiartista que estará presente no evento Crédito: Divulgação

O Labfoto realiza a II Semana de Fotografia dos dias 23 a 26 de setembro na Faculdade de Comunicação (Facom) da Universidade Federal da Bahia (Ufba), em Ondina. Serão mais de 30 horas de programação com palestras, debates e oficinas sobre a produção fotográfica, além de exposições e projeções sobre a produção fotográfica.

A abertura acontece no dia 23, terça-feira, a partir das 18h com a inauguração de um varal fotográfico, composto por fotografias enviadas pelo público. Às 18h30, terá um pocket show da cantora Tâmara Coral, e às 19h, a palestra de abertura do evento com a multiartista, Berna Reale, uma das maiores artistas visuais do Brasil.

Entre os nomes confirmados estão as artistas visuais Helen Salomão, Uyra Sodoma, Vinícius Xavier, Bruno Zambelli e Lázaro Roberto completam a lista de convidados. As palestras acontecem às noite, das 19 às 22h, no auditório da Facom/UFBA. Apenas a palestra sobre Inteligência Artificial e Fotografia, ministrada por Bruno Zambelli, será realizada às 17h, no dia 26.

As rodas de conversa acontecem às tardes, das 15h às 18h, e serão mediadas por fotógrafos que já integraram o Labfoto e artistas visuais de Salvador. As rodas vão abordar temas relacionados ao mercado de trabalho na fotografia (Fabíola Almeida), à fotografia de moda (Meneson Conceição), à fotografia autoral (Paulo Coqueiro), fotografia documental (Rafael Martins), Arte-educação (Thiago Logasa) e ao Ativismo fotográfico (Japa Amorim).

As oficinas acontecem das 14h às 17h em três frentes: fotografia artesanal (pinhole), Colagens fotográficas, além da gestão de arquivos pessoais para concepção de projetos visuais. As oficinas serão ministradas respectivamente por Caíque Silva e Mamirawá, Wendell Wagner e Bruno Miranda.

A II Semana conta ainda com uma edição especial do “Olhos da Rua – Semana de Fotografia” com Tema Livre. Os ensaios serão projetados ao ar livre no encerramento do evento, no dia 26, às 19h, na Praça das Artes, na Biblioteca Central da UFBA, ao som do DJ João Araponga.

