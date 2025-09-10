CAPACITAÇÃO

Funcionários da BYD em Camaçari viajam à China para treinamento em fábrica

Grupo integra programa de capacitação técnica que busca alinhar operação baiana a padrões internacionais de produção

Carol Neves

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 08:14

Funcionários viajam para treinamento Crédito: Divulgação

Um novo grupo de trabalhadores da fábrica da BYD em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, embarcou na segunda-feira (9) para a China. Eles participarão de um treinamento técnico em Xi’an, na província de Shaanxi, em uma das unidades de baterias da companhia.

Desde o início do programa, já foram enviados profissionais para diferentes cidades chinesas, como Zhengzhou, Luhe, Shenzhen e a própria Xi’an, onde têm acesso a processos produtivos e tecnologias usadas em escala global. A iniciativa, segundo a empresa, cobre custos de transporte, hospedagem e alimentação dos selecionados, permitindo dedicação exclusiva à capacitação.

No total, 45 funcionários já foram contemplados pelo intercâmbio. O objetivo é aplicar no Brasil práticas vistas no exterior, ampliando a eficiência e a qualidade da produção local e reforçando Camaçari como um polo estratégico na indústria de mobilidade elétrica.