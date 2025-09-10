Acesse sua conta
Funcionários da BYD em Camaçari viajam à China para treinamento em fábrica

Grupo integra programa de capacitação técnica que busca alinhar operação baiana a padrões internacionais de produção

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 08:14

Funcionários viajam para treinamento
Funcionários viajam para treinamento Crédito: Divulgação

Um novo grupo de trabalhadores da fábrica da BYD em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, embarcou na segunda-feira (9) para a China. Eles participarão de um treinamento técnico em Xi’an, na província de Shaanxi, em uma das unidades de baterias da companhia.

Desde o início do programa, já foram enviados profissionais para diferentes cidades chinesas, como Zhengzhou, Luhe, Shenzhen e a própria Xi’an, onde têm acesso a processos produtivos e tecnologias usadas em escala global. A iniciativa, segundo a empresa, cobre custos de transporte, hospedagem e alimentação dos selecionados, permitindo dedicação exclusiva à capacitação.

BYD

BYD Camaçari por Divulgação
A BYD desembarcou no Brasil mais de 5 mil veículos produzidos na China por Divulgação
Vista aérea da planta que a BYD está construindo em Camaçari por Divulgação
Fábrica da BYD em Camaçari por Divulgação
Fábrica da BYD em Camaçari por Divulgação
Fábrica da BYD em Camaçari por Divulgação
Fábrica da BYD em Camaçari por Divulgação
1 de 7
BYD Camaçari por Divulgação

No total, 45 funcionários já foram contemplados pelo intercâmbio. O objetivo é aplicar no Brasil práticas vistas no exterior, ampliando a eficiência e a qualidade da produção local e reforçando Camaçari como um polo estratégico na indústria de mobilidade elétrica.

A experiência também é vista como um investimento em longo prazo. "Este intercâmbio representa um investimento direto no capital humano da BYD. Estamos oferecendo aos nossos colaboradores uma experiência única de aprendizado e inovação, que não apenas valoriza o desenvolvimento individual, mas também contribui para acelerar a transformação tecnológica e econômica da região", disse Amanda Monteiro, analista de RH.

