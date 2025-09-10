Acesse sua conta
Invasão e violência psicológica: pastor é preso por ameaçar e perseguir ex-companheira na Bahia

Líder religioso passou a intimidar a vítima após o término

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 10:22

Núcleo Especial de Atendimento à Mulher em Itapetinga
Núcleo Especial de Atendimento à Mulher em Itapetinga Crédito: Divulgação/PC-BA

Um pastor foi preso suspeito de ameaçar e perseguir a ex-companheira em Itapetinga, no sudoeste da Bahia. O líder religioso passou a intimidar a vítima após o término, que ocorreu há aproximadamente seis meses. A prisão aconteceu na manhã de segunda-feira (8).

De acordo com a Polícia Civil, o líder religioso teve um relacionamento com a mulher que durou cerca de dois anos. As investigações apontaram que as ameaças se intensificaram quando a jovem iniciou um novo relacionamento, resultando em episódios graves.

Em uma das situações, a vítima foi obrigada a subir em uma motocicleta. Ele ainda jogou o veículo contra um ônibus na ocasião. O suspeito também arrombou a casa da mulher e destruiu objetos.

O investigado foi encaminhado ao Núcleo especializado, realizou os exames legais e está custodiado a disposição da Justiça.

