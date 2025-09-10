Acesse sua conta
Operação investiga grupo responsável por extorsões via Pix e assaltos a veículos em Salvador

Mais de dez vítimas formalizaram ocorrência e reconheceram integrantes da associação criminosa

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 07:40

Operação Racket
Operação Racket Crédito: Divulgação/Ascom-PC

Um homem foi preso durante a Operação Racket, que investiga um grupo criminoso responsável por diversos crimes em Salvador e no interior da Bahia, na manhã desta quarta-feira (10). A organização é investigada por assaltos a veículos, seguidos de extorsões mediante transferências bancárias forçadas.

Também foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão. Um dos investigados foi preso no bairro de Nova Brasília, em Salvador. Também foram realizadas diligências no bairro da Boca do Rio, na capital, e no município de Lençóis, na Chapada Diamantina.

As investigações, conduzidas pelo Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC) por meio da Coordenação de Operações, apontam que o grupo abordava vítimas em assaltos a veículos e, sob coação e ameaça, exigia transferências via aplicativos de pagamento. Até o momento, mais de dez vítimas formalizaram ocorrência e reconheceram integrantes da associação criminosa.

De acordo com as apurações, o grupo atuava com violência e grave ameaça, ampliando sua rede criminosa em diferentes regiões da capital. As medidas cumpridas nesta fase da Operação visam não apenas à captura dos envolvidos, mas também à obtenção de novas provas para reforçar os inquéritos em andamento.

A ação foi resultado de investigação minuciosa e contou com apoio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e da Diretoria Regional de Polícia do Interior (Dirpin), por meio da 13ª Coorpin/Chapada. As diligências seguem em andamento para localizar outros integrantes e desarticular completamente o grupo.

