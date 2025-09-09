Mulher é presa suspeita de matar o marido a facadas em Simões Filho

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 9 de setembro de 2025 às 08:12
Uma mulher de 52 anos foi presa em flagrante por esfaquear e matar o próprio marido no município de Simões Filho, na Grande Salvador, na última segunda-feira (8). A vítima foi identificada como Joselinelson de Souza Batista, de 45 anos.
De acordo com a Polícia Civil, o crime ocorreu na Rua Antonio Carlos Magalhães, Bairro Paulo Souto.
A 22ª Delegacia Territorial (DT/Simões Filho) investiga circunstâncias e motivação do crime. Guias para remoção e perícia foram expedidas para o Departamento de Polícia Técnica (DPT).