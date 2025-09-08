Acesse sua conta
Homem é morto a facadas em frente a bar de Salvador

Caso é investigado pela 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS)

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 11:55

Caso aconteceu na Rua Campos França
Assassinato aconteceu na Rua Campos França Crédito: Reprodução

Um homem, sem identificação formal, foi morto a facadas na noite do último domingo (7), no bairro da Lapinha, em Salvador.

De acordo com a Polícia Militar, agentes da 37ª Companhia Independente foram acionados para averiguar a denúncia de um homem morto por golpe de arma branca na Rua Campos França.

Guias de perícia e necropsia foram expedidas. Diligências são realizadas 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS). Não há informações sobre autoria e motivação do crime.

