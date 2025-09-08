Homem é morto a facadas em frente a bar de Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 8 de setembro de 2025 às 11:55
Um homem, sem identificação formal, foi morto a facadas na noite do último domingo (7), no bairro da Lapinha, em Salvador.
De acordo com a Polícia Militar, agentes da 37ª Companhia Independente foram acionados para averiguar a denúncia de um homem morto por golpe de arma branca na Rua Campos França.
Guias de perícia e necropsia foram expedidas. Diligências são realizadas 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS). Não há informações sobre autoria e motivação do crime.