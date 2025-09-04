Acesse sua conta
Peritos recolhem novos materiais em local onde mulheres foram encontradas mortas em Ilhéus

Ação ocorreu após o Núcleo de Homicídios do município receber uma denúncia sobre a localização de objetos

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 13:34

Alexsandra, Mariana e Maria Helena
Alexsandra, Mariana e Maria Helena Crédito: Reprodução

Equipes da Polícia Civil recolheram uma mochila contendo roupas, pertences pessoais e uma caixa de som no Morro do Pernambuco, em Ilhéus, no sul da Bahia, onde três mulheres foram encontradas mortas em agosto. A ação ocorreu após o Núcleo de Homicídios do município receber uma denúncia sobre a localização de objetos na última quarta-feira (3).

O triplo homicídio de três mulheres em Ilhéus, no sul da Bahia, completou duas semanas na última segunda-feira (1º). Thierry Lima da Silva, de 23 anos, teve a prisão preventiva decretada no dia 25, após confessar ter matado três mulheres no dia 15 de agosto.

Em depoimento, ele relatou como ocorreu o crime e disse ter agido sozinho. As vítimas são Alexsandra Oliveira Suzart, de 45 anos, Maria Helena do Nascimento Bastos, de 41 anos, e sua filha Mariana Bastos da Silva, de 20 anos. As três saíram para caminhar na praia com um cachorro e desapareceram. Os corpos foram encontrados no dia seguinte. Além delas, ele também admitiu ter matado o companheiro, Lucas dos Santos Nascimento, após uma discussão.

Ele contou à policia que assim que arrastou uma das mulheres pelo braço, enquanto segurava uma faca de cabo branco, as outras foram atrás e que elas teriam usado garrafas, pedaços de pau e pedras para tentar fazê-lo soltar a vítima. Ele confessou ter atacado as vítimas na região do pescoço, peito e barriga.

Mulheres assassinadas em praia de ilhéus

Thierry Lima da Silva por Reprodução
Alexsandra, Mariana e Maria Helena foram achadas mortas por Reprodução
Thierry Lima da Silva por Reprodução
Thierry Lima da Silva por Reproduão
Thierry Lima da Silva por Reprodução
Câmeras de segurança mostram pessoas passando pelo local onde mulheres foram encontradas mortas por Reprodução/TV Record Bahia
Câmeras de segurança mostram pessoas passando pelo local onde mulheres foram encontradas mortas por Reprodução/TV Record Bahia
Câmeras de segurança mostram pessoas passando pelo local onde mulheres foram encontradas mortas por Reprodução/TV Record Bahia
Câmeras de segurança mostram pessoas passando pelo local onde mulheres foram encontradas mortas por Reprodução/TV Record Bahia
Câmeras de segurança mostram pessoas passando pelo local onde mulheres foram encontradas mortas por Reprodução/TV Record Bahia
Câmeras de segurança mostram pessoas passando pelo local onde mulheres foram encontradas mortas por Reprodução/TV Record Bahia
Três pessoas passam pelo local onde mulheres foram encontradas mortas por Reprodução/TV Record Bahia
Mulheres foram vistas pela última vez caminhando em praia, antes de serem achadas mortas por Reprodução
Mulheres foram vistas pela última vez caminhando em praia, antes de serem achadas mortas por Reprodução
Mulheres foram vistas pela última vez caminhando em praia, antes de serem achadas mortas por Reprodução
Mulheres foram vistas pela última vez caminhando em praia, antes de serem achadas mortas por Reprodução
Mulheres foram vistas pela última vez caminhando em praia, antes de serem achadas mortas por Reprodução
1 de 17
Thierry Lima da Silva por Reprodução

Thierry admitiu ter roubado "trinta e poucos reais" das vítimas e ter deixado o cachorro amarrado ao lado do corpo das vítimas, em um coqueiro, pois "não tinha interesse de leva-lo". Os corpos foram encontrados no dia seguinte.

Além delas, ele também admitiu ter matado o companheiro, Lucas dos Santos Nascimento, após uma discussão. No dia 7 de agosto, os dois discutiram por conta de ciúmes e Thierry revelou ter dado um soco na vítima, que a derrubou. Após a queda, ele atingiu o rapaz na cabeça com chutes "até cansar", segundo o relato, e roubou um celular, uma caixinha de som e um pen drive, que foram vendidos por R$ 400 para um homem que "estava passando na rua".

Em nota enviada ao CORREIO, a Polícia Civil informou que o rapaz morreu de politraumatismo no dia 21 de agosto, após ser internado no Hospital Costa do Cacau.

