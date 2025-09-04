CRIME

Peritos recolhem novos materiais em local onde mulheres foram encontradas mortas em Ilhéus

Ação ocorreu após o Núcleo de Homicídios do município receber uma denúncia sobre a localização de objetos

Millena Marques

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 13:34

Alexsandra, Mariana e Maria Helena Crédito: Reprodução

Equipes da Polícia Civil recolheram uma mochila contendo roupas, pertences pessoais e uma caixa de som no Morro do Pernambuco, em Ilhéus, no sul da Bahia, onde três mulheres foram encontradas mortas em agosto. A ação ocorreu após o Núcleo de Homicídios do município receber uma denúncia sobre a localização de objetos na última quarta-feira (3).

O triplo homicídio de três mulheres em Ilhéus, no sul da Bahia, completou duas semanas na última segunda-feira (1º). Thierry Lima da Silva, de 23 anos, teve a prisão preventiva decretada no dia 25, após confessar ter matado três mulheres no dia 15 de agosto.

Em depoimento, ele relatou como ocorreu o crime e disse ter agido sozinho. As vítimas são Alexsandra Oliveira Suzart, de 45 anos, Maria Helena do Nascimento Bastos, de 41 anos, e sua filha Mariana Bastos da Silva, de 20 anos. As três saíram para caminhar na praia com um cachorro e desapareceram. Os corpos foram encontrados no dia seguinte. Além delas, ele também admitiu ter matado o companheiro, Lucas dos Santos Nascimento, após uma discussão.

Ele contou à policia que assim que arrastou uma das mulheres pelo braço, enquanto segurava uma faca de cabo branco, as outras foram atrás e que elas teriam usado garrafas, pedaços de pau e pedras para tentar fazê-lo soltar a vítima. Ele confessou ter atacado as vítimas na região do pescoço, peito e barriga.

Mulheres assassinadas em praia de ilhéus 1 de 17

Thierry admitiu ter roubado "trinta e poucos reais" das vítimas e ter deixado o cachorro amarrado ao lado do corpo das vítimas, em um coqueiro, pois "não tinha interesse de leva-lo". Os corpos foram encontrados no dia seguinte.

Além delas, ele também admitiu ter matado o companheiro, Lucas dos Santos Nascimento, após uma discussão. No dia 7 de agosto, os dois discutiram por conta de ciúmes e Thierry revelou ter dado um soco na vítima, que a derrubou. Após a queda, ele atingiu o rapaz na cabeça com chutes "até cansar", segundo o relato, e roubou um celular, uma caixinha de som e um pen drive, que foram vendidos por R$ 400 para um homem que "estava passando na rua".