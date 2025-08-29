BAHIA

Suspeito de matar três mulheres em Ilhéus fazia uso de remédios controlados, aponta ocorrência

Boletim de ocorrência denunciou desaparecimento de Thierry Lima da Silva, em 2020

Elaine Sanoli

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 21:00

Thierry Lima da Silva Crédito: Reproduão

Investigado por suspeita de ter matado três mulheres na Praia dos Milionários, em Ilhéus, no sul da Bahia, no dia 15 de agosto, Thierry Lima da Silva, de 23 anos, foi citado em um boletim de ocorrência de desaparecimento. O registro é datado de setembro de 2020. A autora aponta que o homem, na época, fazia uso de medicação controlada.

O registro foi feito pela coordenadora de uma unidade de acolhimento administrada pela prefeitura de Vitória da Conquista, no Sudoeste do estado, e informava à 2ª Delegacia Territorial (DT) que Thierry havia saído da casa da avó e não retornou. Ela acrescentou, na época, que ele sofria de problemas mentais e por isso fazia uso de remédios controlados.

Thierry teve a prisão preventiva decretada nesta segunda-feira (25), após confessar ter matado Alexsandra Oliveira Suzart, de 45 anos, Maria Helena do Nascimento Bastos, de 41 anos, e sua filha Mariana Bastos da Silva, de 20 anos. As três saíram para caminhar na praia com um cachorro e desapareceram.

Ele contou à policia que assim que arrastou uma das mulheres pelo braço, enquanto segurava uma faca de cabo branco, as outras foram atrás e que elas teriam usado garrafas, pedaços de pau e pedras para tentar fazê-lo soltar a vítima. Ele confessou ter atacado as vítimas na região do pescoço, peito e barriga.

Thierry admitiu ter roubado "trinta e poucos reais" das vítimas e ter deixado o cachorro amarrado ao lado do corpo das vítimas, em um coqueiro, pois "não tinha interesse de leva-lo". Os corpos foram encontrados no dia seguinte.



Além delas, ele também admitiu ter matado o companheiro, Lucas dos Santos Nascimento, após uma discussão. No dia 7 de agosto, os dois discutiram por conta de ciúmes e Thierry revelou ter dado um soco na vítima, que a derrubou. Após a queda, ele atingiu o rapaz na cabeça com chutes "até cansar", segundo o relato, e roubou um celular, uma caixinha de som e um pen drive, que foram vendidos por R$ 400 para um homem que "estava passando na rua".

Em nota enviada ao CORREIO, a Polícia Civil informou que o rapaz morreu de politraumatismo no dia 21 de agosto, após ser internado no Hospital Costa do Cacau.

Saiba quem é o suspeito

Thierry Lima da Silva tem 23 anos, é pessoa em situação de rua e já teve passagens pela polícia por tráfico de drogas, furto, lesão corporal e violência doméstica.

Ele é natural de Vitória da Conquista, no Sudoeste baiano, e, segundo informou em depoimento, estudou até a 6ª série e tem dois filhos. Ele saiu da sua cidade natal e foi viver em Ilhéus há dois anos.

Um dos processos em que Thierry é citado na Justiça baiana é um caso de lesão corporal registrado pela Vara de Violência Doméstica e Familiar contra uma mulher de Vitória da Conquista. Ele era suspeito de agredir uma adolescente de 15 anos, na época, com um soco na boca. O caso ocorreu em 2020, mas foi arquivado por falta de provas em abril de 2023.

Ainda na adolescência, Thierry foi levado para a Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE) de Vitória da Conquista após ser encontrado na companhia de uma garota que estaria vendendo drogas, segundo registro da ocorrência. O fato ocorreu em 2018.