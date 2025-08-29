CRIME

Confira detalhes do depoimento do suspeito de matar três mulheres em Ilhéus

Thierry foi preso por tráfico de drogas e confessou o crime à polícia

Elaine Sanoli

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 19:47

Thierry Lima da Silva Crédito: Reprodução

Thierry Lima da Silva, de 23 anos, teve a prisão preventiva decretada nesta segunda-feira (25), após confessar ter matado três mulheres na Praia dos Milionários, em Ilhéus, no sul da Bahia, no dia 15 de agosto. Em depoimento, ele relatou como ocorreu o crime e disse ter agido sozinho. As vítimas são Alexsandra Oliveira Suzart, de 45 anos, Maria Helena do Nascimento Bastos, de 41 anos, e sua filha Mariana Bastos da Silva, de 20 anos. As três saíram para caminhar na praia com um cachorro e desapareceram. Os corpos foram encontrados no dia seguinte. Além delas, ele também admitiu ter matado o companheiro, Lucas dos Santos Nascimento, após uma discussão.

O depoimento consta no inquérito policial ao qual o CORREIO teve acesso. Nele, Thierry contou que quando encontrou com as mulheres ainda era dia e que arrastou uma delas, a que lhe parecia mais velha pelo aspecto da pele e cor dos cabelos, para roubar. Ele afirmou que não havia intenção de cometer estupro, pois "não é disso, não é de estuprar". Após resultados dos exames de DNA e laudo cadavérico, o Departamento de Polícia Técnica (DPT) concluiu que não foram encontrados vestígios de violência sexual.

Ele disse que assim que arrastou uma das mulheres pelo braço, enquanto segurava uma faca de cabo branco, as outras foram atrás e que elas teriam usado garrafas, pedaços de pau e pedras para tentar fazê-lo soltar a vítima. Ele confessou ter atacado as vítimas na região do pescoço, peito e barriga. Segundo o suspeito, elas chegaram a pedir socorro, mas ocorria uma festa em uma "mansão" e um jogo de futebol nas proximidades, por essa razão elas não teriam sido ouvidas.

Thierry admitiu ter roubado "trinta e poucos reais" das vítimas e ter deixado o cachorro amarrado ao lado do corpo das vítimas, em um coqueiro, pois "não tinha interesse de leva-lo". A arma utilizada no crime também teria sido deixada no local, enterrada, com um tijolo por cima. Ele disse que estava sob efeito de crack quando cometeu o crime e estava usando camisa e bermuda pretas. Após o crime, ele foi para a região do Morro de Pernambuco e queimou apenas a bermuda. Ele afirmou que agiu só e que costuma andar e usar drogas também sozinho.

O que disse o suspeito sobre o companheiro

No mesmo depoimento, Thierry também confessou ter matado o companheiro após uma discussão. Ele contou que conheceu Lucas dos Santos Nascimento no primeiro dia que chegou em Ilhéus, há cerca de dois anos. O companheiro trabalhava como garçom.

No dia 7 de agosto, os dois discutiram por conta de ciúmes e Thierry revelou ter dado um soco na vítima, que a derrubou. Após a queda, ele atingiu o rapaz na cabeça com chutes "até cansar", segundo o relato, e roubou um celular, uma caixinha de som e um pen drive, que foram vendidos por R$ 400 para um homem que "estava passando na rua".

Em nota enviada ao CORREIO, a Polícia Civil informou que o rapaz morreu de politraumatismo no dia 21 de agosto, após ser internado no Hospital Costa do Cacau.

Saiba quem é o suspeito

Thierry Lima da Silva tem 23 anos, é pessoa em situação de rua e já teve passagens pela polícia por tráfico de drogas, furto, lesão corporal e violência doméstica.

Ele é natural de Vitória da Conquista, no Sudoeste baiano, e, segundo informou em depoimento, estudou até a 6ª série e tem dois filhos. Ele saiu da sua cidade natal e foi viver em Ilhéus há dois anos.

Um dos processos em que Thierry é citado na Justiça baiana é um caso de lesão corporal registrado pela Vara de Violência Doméstica e Familiar contra uma mulher de Vitória da Conquista. Ele era suspeito de agredir uma adolescente de 15 anos, na época, com um soco na boca. O caso ocorreu em 2020, mas foi arquivado por falta de provas em abril de 2023.

Ainda na adolescência, Thierry foi levado para a Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE) de Vitória da Conquista após ser encontrado na companhia de uma garota que estaria vendendo drogas, segundo registro da ocorrência. O fato ocorreu em 2018.

O suspeito também já foi detido na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) de Vitória da Conquista após ser pego com uma motocicleta roubada. Na ocasião, ele e mais três adolescentes arrombaram a porta de um bar e levaram o veículo. Thierry e um dos parceiros foram detidos pela Polícia Militar; os outros dois fugiram.