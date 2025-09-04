VIOLÊNCIA

Entregador de água e gás é morto enquanto trabalhava em Feira de Santana

Corpo de Jediael Jônatas Santos Lima foi encontrado no bairro do Santo Antônio dos Prazeres

Millena Marques

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 09:42

Jediael Jônatas Santos Lima Crédito: Reprodução

Um entregador de água mineral e gás foi morto a tiros enquanto trabalhava em Feira de Santana, no centro norte da Bahia, na manhã de quarta-feira (3). Jediael Jônatas Santos Lima, de 22 anos, foi encontrado morto no bairro do Santo Antônio dos Prazeres.

De acordo com a Polícia Militar, uma guarnição da 66ª Companhia foi acionada para atender uma ocorrência de disparo de arma de fogo no bairro. No local, Jediael foi encontrado no chão, ferido e sem sinais vitais.