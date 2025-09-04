Entregador de água e gás é morto enquanto trabalhava em Feira de Santana

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 4 de setembro de 2025 às 09:42
Um entregador de água mineral e gás foi morto a tiros enquanto trabalhava em Feira de Santana, no centro norte da Bahia, na manhã de quarta-feira (3). Jediael Jônatas Santos Lima, de 22 anos, foi encontrado morto no bairro do Santo Antônio dos Prazeres.
De acordo com a Polícia Militar, uma guarnição da 66ª Companhia foi acionada para atender uma ocorrência de disparo de arma de fogo no bairro. No local, Jediael foi encontrado no chão, ferido e sem sinais vitais.
O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para realizar a perícia e encaminhar o corpo ao Instituto Médico Legal (IML). A Delegacia de Homicídios (DH/Feira de Santana) investiga a morte do entregador.