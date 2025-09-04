LITORAL SUL

Pescadores são resgatados após cinco dias à deriva na Bahia

Embarcação foi localizada a cerca de duas milhas náuticas da Barra de Canavieiras

Millena Marques

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 08:11

Pescadores ficam à deriva no litoral sul da Bahia Crédito: Reprodução

Quatro pescadores foram resgatados após passarem cinco dias à deriva no litoral sul da Bahia. O trio saiu para trabalhar no dia 28 de agosto e perderam contato com a família no dia seguinte. A Marinha do Brasil localizou a embarcação de pesca ‘Ungido’ por volta das 11h desta quarta-feira (3), a cerca de duas milhas náuticas da Barra de Canavieiras.

Segundo informações da Marinha, a embarcação sofreu uma avaria no sistema de propulsão, o que ocasionou à deriva. O reboque até terra firme foi realizado pela lancha “Salt Life 3” e pelo pesqueiro “Pescador Parrudo”. Os quatro tripulantes foram recebidos em boas condições de saúde.

As buscas foram coordenadas pelo SALVAMAR Leste, responsável pelas ações de Busca e Salvamento na área marítima sob jurisdição do 2º Distrito Naval, sediado em Salvador. Além da DelPSeguro, atuaram na operação a Delegacia da Capitania dos Portos em Ilhéus, o Navio-Patrulha 'Guaratuba' e embarcações da comunidade marítima local, mobilizadas por meio do Plano de Apoio Mútuo, além de uma aeronave civil que realizou sobrevoos na região de buscas.