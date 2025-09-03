COLISÃO

Mulher morre e seis ficam feridos em acidente entre ambulância, carro e três caminhões na Bahia

Vítima foi identificada como Carla dos Santos Pereira

Millena Marques

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 07:58

Acidente na BR-116 Crédito: Reprodução/Redes sociais

Uma mulher morreu e outras seis pessoas ficaram feridas em um acidente na BR-116, em trecho da cidade de Jequié, no centro sul da Bahia, na madrugada desta quarta-feira (3). A batida envolveu uma ambulância, um carro e três caminhões no km 697.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), duas vítimas estão presas às ferragens. Na ambulância, dois feridos leves e dois feridos graves. Os ocupantes dos veículos de carga não tiveram ferimentos.

A TV Sudoeste, afiliada da TV Bahia na região, apurou que a pessoa que morreu foi identificada como Carla dos Santos Pereira, de 28 anos.