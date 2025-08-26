Acesse sua conta
Acidente entre carro e moto deixa dois feridos na Pituba

Colisão ocorreu na Rua Rio Grande do Sul

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 07:53

Acidente na Manoel Dias
Acidente na Manoel Dias Crédito: Reprodução/TV Bahia

Um acidente entre um carro e uma motocicleta deixou duas pessoas feridas na Rua Rio Grande do Sul, na Pituba, em Salvador, na manhã desta terça-feira (26). As informações foram confirmadas pela Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador).

De acordo com a autarquia municipal, houve uma colisão entre os dois veículos na interseção da rua, registrada por volta das 6h30. Duas pessoas, que ainda não foram identificadas, ficaram feridas. Elas estavam na motocicleta.

O trânsito chegou a ficar bloqueado, mas a via já foi liberada. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Corpo de Bombeiros estão no local.

