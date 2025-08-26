FIO CONDUTOR

Polícia mira grupo criminoso envolvido em crimes patrimoniais em Salvador e Região Metropolitana

Organização é responsável por roubos contra empresas localizadas em trechos da BR-324

Millena Marques

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 07:26

Operação Fio Condutor Crédito: Marcela Correia e Felipe Conceição/Polícia Civil

A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta terça-feira (26), uma operação para desarticular uma organização criminosa responsável por roubos contra empresas localizadas em trechos da BR-324, no Polo Industrial de Camaçari e nas imediações do aeroporto de Salvador.

Estão sendo cumpridos mandados judiciais de prisão e de busca e apreensão, resultantes das investigações conduzidas pelo Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic) por meio da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR/Salvador).