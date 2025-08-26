Acesse sua conta
Polícia mira grupo criminoso envolvido em crimes patrimoniais em Salvador e Região Metropolitana

Organização é responsável por roubos contra empresas localizadas em trechos da BR-324

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 07:26

Operação Fio Condutor
Operação Fio Condutor Crédito: Marcela Correia e Felipe Conceição/Polícia Civil

A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta terça-feira (26), uma operação para desarticular uma organização criminosa responsável por roubos contra empresas localizadas em trechos da BR-324, no Polo Industrial de Camaçari e nas imediações do aeroporto de Salvador.

Estão sendo cumpridos mandados judiciais de prisão e de busca e apreensão, resultantes das investigações conduzidas pelo Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic) por meio da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR/Salvador).

A operação conta com atuação de 60 policiais civis e com o apoio dos Departamentos de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco), Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), de Policia Interestadual (Polinter), as Coordenações de Operações de Polícia Judiciária (COPJ), de Operações e Recursos Especiais (Core), além do Departamento de Polícia Técnica (DPT).

