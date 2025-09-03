PERFIL FALSO

Alerta de golpe: criminosos usam Obras Sociais Irmã Dulce para captar recursos

Juntas, contas somam 400 seguidores no Instagram

Millena Marques

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 11:07

Perfil fake atrbuído Crédito: Reprodução/Instagram

Dois perfis falsos atribuídos às Obras Sociais Irmã Dulce (Osid) estão captando recursos de doadores por meio do Instagram. As contas, que somam 400 seguidores, usam a instituição para arrecadar dinheiro por meio do site Vakinha. Em nota, a instituição informou que não possui nenhum vínculo com os perfis @orfanatoirmadulce e @orfanato.irmadulce.

Os perfis postam, de forma indevida, conteúdos dos canais oficiais da Osid, mobilizam campanhas de arrecadação e utilizam impulsionamento de publicações para ampliar a divulgação de um vídeo pedindo doações no nome da instituição.

Perfis falsos 1 de 3

“Pedimos que não realizem doações para campanhas ou perfis não oficiais e, caso identifiquem conteúdos suspeitos, denunciem diretamente à plataforma. Contamos com o apoio de todos para que a verdadeira missão de amor e solidariedade de Santa Dulce dos Pobres siga protegida e respeitada”, diz trecho do comunicado oficial.

Todas as campanhas oficiais de doação das Obras Sociais Irmã Dulce são divulgadas por meio dos seguintes canais oficiais: