Funcionário da Petrobras que morreu em acidente era primo de prefeito baiano: ‘Lembranças eternas’

Prefeito de Paulo Afonso, Mário Galinho (PSD), lamentou a morte de Rodrigo Reis nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 08:46

Rodrigo Reis Barreto
Rodrigo Reis Barreto Crédito: Reprodução

O petroleiro Rodrigo Reis Barreto, que morreu durante obras realizadas na plataforma P-79, era primo do prefeito de Paulo Afonso, no Vale São-Franciscano da Bahia. Nas redes sociais, o gestor municipal Mário Galinho (PSD) lamentou a morte.

“As lembranças que Rodrigo nos deixa são eternas. Da infância vivida com alegria, das brincadeiras que enchiam nossas tardes, dos encontros em família sempre marcados pelo seu sorriso sincero e pela sua presença acolhedora”, diz trecho da nota, publicada no Instagram do prefeito

Rodrigo trabalhava na plataforma, que está em construção no Estaleiro Hanwha, em Geoje, na Coreia do Sul. Natural de Paulo Afonso, no interior da Bahia, ele estava no país asiático realizando testes nas plataformas que serão trazidas para o Brasil. O trabalhador caiu no mar após o colapso da estrutura, na noite de terça-feira (2), no horário de Brasília.

“Guardaremos no coração cada momento, cada história, cada abraço que nos uniu ao longo da vida. Rodrigo não parte por completo, pois continuará vivo em nossas memórias e no amor que sempre nos dedicou e no amor que sempre nos dedicou”, escreveu o prefeito.

Rodrigo Reis atuava como supervisor da construção. Ele foi resgatado cerca de 1h30 após o acidente. Um vídeo mostra o momento em que parte da estrutura da plataforma se solta e cai no mar. Deyvid Bacelar, coordenador da Federação Única dos Petroleiros (FUP), explica que os testes na Coreia do Sul são realizados antes que as plataformas sejam trazidas para o Rio de Janeiro.

"A plataforma estava praticamente pronta. Então, antes de ser alocada e entrar em operação no Brasil, técnicos e engenheiros da Petrobras vão até os estaleiros asiáticos para fazer a averiguação. Funciona como uma inspeção nos equipamentos da plataforma, e, infelizmente, houve esse acidente fatal", lamenta Deyvid Bacelar.

Em nota, a Petrobras afirma que formou uma comissão para investigar o caso. A empresa diz ainda que realiza assistência aos familiares do baiano. "A Petrobras lamenta informar sobre o falecimento do empregado Rodrigo Reis Barreto, durante a realização de testes em sistema da plataforma P-79, em construção na Coreia do Sul, na manhã desta quarta-feira (3), horário local. A Petrobras está realizando toda assistência aos familiares. A companhia já formou uma comissão para investigar as causas do ocorrido", afirma a empresa.

