Colega detalha acidente que matou petroleiro baiano na Coreia do Sul: 'Estrutura cedeu'

Rodrigo Reis, de 39 anos, era natural de Paulo Afonso (BA)

Maysa Polcri

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 19:04

Petrobras vai investigar causas do acidente Crédito: Reprodução

O baiano Rodrigo Reis Barreto, de 39 anos, que morreu em um acidente em uma plataforma de petróleo na Coreia do Sul, na terça-feira (2), caiu no mar de um altura de cerca de 20 metros. É o que conta um colega do funcionário da Petrobrás, que também participava dos testes realizados na plataforma P-79, que deveria ser trazida para o Brasil em breve. Em um áudio que circula em grupos de petroleiros, o homem conta detalhes do acidente que matou o colega.

"O acidente foi do meu lado, no guincho de popa, e aconteceu quando estava fazendo teste num guincho pequeno de amarração. A estrutura cedeu inteira, então deve ter tido algum erro de cálculo", indica o colega, na gravação. Segundo o petroleiro, o guincho, que pesa cerca de 150 mil toneladas, perdeu sustentação e caiu na água. Teria sido quando Rodrigo Reis também foi puxado para a água, em uma altura similar a de um prédio de sete andares.

O funcionário da Petrobras conta ainda que tinha acabado de sair da plataforma e estava a caminho do almoço quando ouviu um estrondo. "Passei do lado do guincho e, dez metros para frente, escutei o barulhão (sic). Voltamos correndo, e juntou um monte de gente. Foi todo mundo para o escritório e até então ninguém sabia quem estava fazendo o teste", completa. As equipes passaram por contagem, e Rodrigo Reis não foi encontrado.

Petroleiro é natural de Paulo Afonso (BA) Crédito: Reprodução

Um vídeo ao qual a reportagem teve acesso mostra o momento em que parte da estrutura da plataforma cede. Rodrigo Reis atuava como supervisor da construção. Ele foi resgatado cerca de 1h30 após o acidente. Em nota, a Petrobras afirma que formou uma comissão para investigar o caso. A empresa diz ainda que realiza assistência aos familiares do baiano.

"A Petrobras lamenta informar sobre o falecimento do empregado Rodrigo Reis Barreto, durante a realização de testes em sistema da plataforma P-79, em construção na Coreia do Sul, na manhã desta quarta-feira (3), horário local. A Petrobras está realizando toda assistência aos familiares. A companhia já formou uma comissão para investigar as causas do ocorrido", diz a empresa.

Rodrigo Reis era filiado ao Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense (Sindipetro NF), que também lamentou a morte. "O Sindipetro-NF, por meio da assistente social Danielle Brandão e de diretores sindicais, também está em contato com a família do trabalhador para colocar o sindicato à disposição e manifestar as condolências", diz.