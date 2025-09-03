Acesse sua conta
Colega detalha acidente que matou petroleiro baiano na Coreia do Sul: 'Estrutura cedeu'

Rodrigo Reis, de 39 anos, era natural de Paulo Afonso (BA)

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 19:04

Petrobras vai investigar causas do acidente
Petrobras vai investigar causas do acidente Crédito: Reprodução

O baiano Rodrigo Reis Barreto, de 39 anos, que morreu em um acidente em uma plataforma de petróleo na Coreia do Sul, na terça-feira (2), caiu no mar de um altura de cerca de 20 metros. É o que conta um colega do funcionário da Petrobrás, que também participava dos testes realizados na plataforma P-79, que deveria ser trazida para o Brasil em breve. Em um áudio que circula em grupos de petroleiros, o homem conta detalhes do acidente que matou o colega. 

"O acidente foi do meu lado, no guincho de popa, e aconteceu quando estava fazendo teste num guincho pequeno de amarração. A estrutura cedeu inteira, então deve ter tido algum erro de cálculo", indica o colega, na gravação. Segundo o petroleiro, o guincho, que pesa cerca de 150 mil toneladas, perdeu sustentação e caiu na água. Teria sido quando Rodrigo Reis também foi puxado para a água, em uma altura similar a de um prédio de sete andares. 

O funcionário da Petrobras conta ainda que tinha acabado de sair da plataforma e estava a caminho do almoço quando ouviu um estrondo. "Passei do lado do guincho e, dez metros para frente, escutei o barulhão (sic). Voltamos correndo, e juntou um monte de gente. Foi todo mundo para o escritório e até então ninguém sabia quem estava fazendo o teste", completa. As equipes passaram por contagem, e Rodrigo Reis não foi encontrado.

Petroleiro é natural de Paulo Afonso (BA)
Petroleiro é natural de Paulo Afonso (BA) Crédito: Reprodução

Um vídeo ao qual a reportagem teve acesso mostra o momento em que parte da estrutura da plataforma cede. Rodrigo Reis atuava como supervisor da construção. Ele foi resgatado cerca de 1h30 após o acidente. Em nota, a Petrobras afirma que formou uma comissão para investigar o caso. A empresa diz ainda que realiza assistência aos familiares do baiano.

"A Petrobras lamenta informar sobre o falecimento do empregado Rodrigo Reis Barreto, durante a realização de testes em sistema da plataforma P-79, em construção na Coreia do Sul, na manhã desta quarta-feira (3), horário local. A Petrobras está realizando toda assistência aos familiares. A companhia já formou uma comissão para investigar as causas do ocorrido", diz a empresa.

Acidente em plataforma que matou petroleiro baiano

Acidente em plataforma de petróleo que matou funcionário baiano por Reprodução
Acidente em plataforma de petróleo que matou funcionário baiano por Reprodução
Acidente em plataforma de petróleo que matou funcionário baiano por Reprodução
Acidente em plataforma de petróleo que matou funcionário baiano por Reprodução
Acidente em plataforma de petróleo que matou funcionário baiano por Reprodução
1 de 5
Acidente em plataforma de petróleo que matou funcionário baiano por Reprodução

Rodrigo Reis era filiado ao Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense (Sindipetro NF), que também lamentou a morte. "O Sindipetro-NF, por meio da assistente social Danielle Brandão e de diretores sindicais, também está em contato com a família do trabalhador para colocar o sindicato à disposição e manifestar as condolências", diz.

O funcionário era Técnico de Segurança contratado pela Petrobrás desde 2011. A plataforma P-79, onde o acidente aconteceu, tinha previsão para entrar em operação no Brasil em 2026, no campo de Búzios 8, localizado no pré-sal da Bacia de Santos.

