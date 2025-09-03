Acesse sua conta
Funcionário baiano da Petrobras morre após acidente em plataforma de petróleo

Rodrigo Reis caiu no mar durante teste de carga na Coreia do Sul

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 13:21

Petroleiro é natural de Paulo Afonso (BA)
Petroleiro é natural de Paulo Afonso (BA) Crédito: Reprodução

O petroleiro Rodrigo Reis Barreto, de 39 anos, morreu durante obras realizadas na plataforma P-79, que está em construção no Estaleiro Hanwha, em Geoje, na Coreia do Sul. Natural de Paulo Afonso, no interior da Bahia, Rodrigo Reis estava no país asiático realizando testes nas plataformas que serão trazidas para o Brasil. O trabalhador caiu no mar após o colapso da estrutura, na noite de terça-feira (2), no horário de Brasília. 

Rodrigo Reis atuava como supervisor da construção. Ele foi resgatado cerca de 1h30 após o acidente. Um vídeo mostra o momento em que parte da estrutura da plataforma se solta e cai no mar. Deyvid Bacelar, coordenador da Federação Única dos Petroleiros (FUP), explica que os testes na Coreia do Sul são realizados antes que as plataformas sejam trazidas para o Rio de Janeiro. 

"A plataforma estava praticamente pronta. Então, antes de ser alocada e entrar em operação no Brasil, técnicos e engenheiros da Petrobras vão até os estaleiros asiáticos para fazer a averiguação. Funciona como uma inspeção nos equipamentos da plataforma, e, infelizmente, houve esse acidente fatal", lamenta Deyvid Bacelar.

Em nota, a Petrobras afirma que formou uma comissão para investigar o caso. A empresa diz ainda que realiza assistência aos familiares do baiano. "A Petrobras lamenta informar sobre o falecimento do empregado Rodrigo Reis Barreto, durante a realização de testes em sistema da plataforma P-79, em construção na Coreia do Sul, na manhã desta quarta-feira (3), horário local. A Petrobras está realizando toda assistência aos familiares. A companhia já formou uma comissão para investigar as causas do ocorrido", afirma a empresa. 

Acidente em plataforma que matou petroleiro baiano

Acidente em plataforma de petróleo que matou funcionário baiano
Acidente em plataforma de petróleo que matou funcionário baiano
Acidente em plataforma de petróleo que matou funcionário baiano
Acidente em plataforma de petróleo que matou funcionário baiano
Acidente em plataforma de petróleo que matou funcionário baiano
1 de 5
Acidente em plataforma de petróleo que matou funcionário baiano por Reprodução

Rodrigo Reis era filiado ao Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense (Sindipetro NF), que também lamentou a morte. "O Sindipetro-NF, por meio da assistente social Danielle Brandão e de diretores sindicais, também está em contato com a família do trabalhador para colocar o sindicato à disposição e manifestar as condolências", diz. Rodrigo era Técnico de Segurança contratado pela Petrobrás desde 2011.

A plataforma P-79, onde o acidente aconteceu, tinha previsão para entrar em operação no Brasil em 2026, no campo de Búzios 8, localizado no pré-sal da Bacia de Santos.

