Mulher é esfaqueada dentro de casa por ex-genro em Salvador

Suspeito responde feminicídio que ocorreu em 2020

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 12:25

Alef dos Santos Costa responde por um feminicídio que ocorreu em 2020
Alef dos Santos Costa responde por um feminicídio que ocorreu em 2020 Crédito: Reprodução/Rede sociais

Uma mulher foi esfaqueada dentro da própria casa no bairro de Sussuarana, em Salvador, na terça-feira (2). O ex-genro da vítima, Alef dos Santos Costa, de 31 anos, é suspeito de cometer o crime.

De acordo com a Polícia Civil, o homem entrou na residência, esfaqueou a mulher e ainda roubou o celular da vítima, que foi encaminhada para o Hospital do Subúrbio. Não há informações sobre o estado de saúde dela. A vítima é irmã do suplente de vereador Val do Povo (PSDB).

O crime é investigado na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam/CMB). Segundo informações da TV Bahia, Alef dos Santos Costa, responde por um feminicídio que ocorreu em 2020.

