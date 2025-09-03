CRIME

Mulher é esfaqueada dentro de casa por ex-genro em Salvador

Suspeito responde feminicídio que ocorreu em 2020

Millena Marques

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 12:25

Alef dos Santos Costa responde por um feminicídio que ocorreu em 2020 Crédito: Reprodução/Rede sociais

Uma mulher foi esfaqueada dentro da própria casa no bairro de Sussuarana, em Salvador, na terça-feira (2). O ex-genro da vítima, Alef dos Santos Costa, de 31 anos, é suspeito de cometer o crime.

De acordo com a Polícia Civil, o homem entrou na residência, esfaqueou a mulher e ainda roubou o celular da vítima, que foi encaminhada para o Hospital do Subúrbio. Não há informações sobre o estado de saúde dela. A vítima é irmã do suplente de vereador Val do Povo (PSDB).