Acidente com micro-ônibus deixa cinco feridos na BR-324

Colisão ocorreu em trecho de Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 08:27

Polícia Rodoviária Federal (PRF)
Polícia Rodoviária Federal (PRF) Crédito: Divulgação

Um acidente envolvendo uma carreta e um micro-ônibus deixou cinco pessoas feridas em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador, na madrugada desta quarta-feira (3).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os dois veículos colidiram no km 608, na BR-324, às 3h30.

O micro-ônibus, de modelo VW/Mascarello Gran Micro Placas PLS4D90, transportava algumas pessoas no momento do acidente. O motorista do transporte coletivo e quatro passageiros tiveram ferimentos leves.

