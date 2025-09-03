COLISÃO

Acidente com micro-ônibus deixa cinco feridos na BR-324

Colisão ocorreu em trecho de Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador

Millena Marques

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 08:27

Polícia Rodoviária Federal (PRF) Crédito: Divulgação

Um acidente envolvendo uma carreta e um micro-ônibus deixou cinco pessoas feridas em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador, na madrugada desta quarta-feira (3).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os dois veículos colidiram no km 608, na BR-324, às 3h30.