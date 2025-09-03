Acidente com micro-ônibus deixa cinco feridos na BR-324

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 3 de setembro de 2025 às 08:27
Um acidente envolvendo uma carreta e um micro-ônibus deixou cinco pessoas feridas em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador, na madrugada desta quarta-feira (3).
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os dois veículos colidiram no km 608, na BR-324, às 3h30.
O micro-ônibus, de modelo VW/Mascarello Gran Micro Placas PLS4D90, transportava algumas pessoas no momento do acidente. O motorista do transporte coletivo e quatro passageiros tiveram ferimentos leves.