Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Tio e sobrinho morrem afogados em barragem no interior da Bahia

Vítimas foram identificadas como Luiz Rodrigues Ramos, de 62 anos, e Mateus Santos Ramos, de 28

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 07:58

Afogamento ocorreu na barragem de Cachoeira Grande
Afogamento ocorreu na barragem de Cachoeira Grande Crédito: Reprodução/TV São Francisco

Um homem e o sobrinho morreram afogados na barragem de Cachoeira Grande, no município de Jacobina, no centro norte baiano. O caso aconteceu na manhã de domingo (7).

De acordo com a Polícia Civil, as vítimas foram identificadas como Luiz Rodrigues Ramos, de 62 anos, e Mateus Santos Ramos, de 28.

Os dois moravam no povoado de Lajeado, próximo ao local onde o afogamento ocorreu. O velório de Luiz e Mateus aconteceu na segunda-feira (8), no povoado de Palmeiras, na zona rural de Miguel Calmon, onde a família das vítimas moram.

Leia mais

Imagem - Paciente em surto psiquiátrico invade base do Samu em Salvador

Paciente em surto psiquiátrico invade base do Samu em Salvador

Imagem - Homem é morto a facadas em frente a bar de Salvador

Homem é morto a facadas em frente a bar de Salvador

Mais recentes

Imagem - Bahia cria novos comandos e batalhões da PM; veja onde

Bahia cria novos comandos e batalhões da PM; veja onde
Imagem - Mulher é presa suspeita de matar o marido a facadas em Simões Filho

Mulher é presa suspeita de matar o marido a facadas em Simões Filho
Imagem - Bombeiros seguem buscas por jovem de 18 anos desaparecido em praia de Amaralina

Bombeiros seguem buscas por jovem de 18 anos desaparecido em praia de Amaralina

MAIS LIDAS

Imagem - Reajuste salarial dos servidores do estado é sancionado; saiba quem será contemplado
01

Reajuste salarial dos servidores do estado é sancionado; saiba quem será contemplado

Imagem - Coelba abre 135 vagas para curso gratuito de eletricistas em três cidades baianas
02

Coelba abre 135 vagas para curso gratuito de eletricistas em três cidades baianas

Imagem - Concurso do Core tem 800 vagas e salários de até R$ 8 mil
03

Concurso do Core tem 800 vagas e salários de até R$ 8 mil

Imagem - Globo muda horário de 'Vale Tudo' por causa de jogo da Seleção; veja como fica a programação
04

Globo muda horário de 'Vale Tudo' por causa de jogo da Seleção; veja como fica a programação