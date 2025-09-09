Tio e sobrinho morrem afogados em barragem no interior da Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 9 de setembro de 2025 às 07:58
Um homem e o sobrinho morreram afogados na barragem de Cachoeira Grande, no município de Jacobina, no centro norte baiano. O caso aconteceu na manhã de domingo (7).
De acordo com a Polícia Civil, as vítimas foram identificadas como Luiz Rodrigues Ramos, de 62 anos, e Mateus Santos Ramos, de 28.
Os dois moravam no povoado de Lajeado, próximo ao local onde o afogamento ocorreu. O velório de Luiz e Mateus aconteceu na segunda-feira (8), no povoado de Palmeiras, na zona rural de Miguel Calmon, onde a família das vítimas moram.