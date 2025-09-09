TRAGÉDIA

Tio e sobrinho morrem afogados em barragem no interior da Bahia

Vítimas foram identificadas como Luiz Rodrigues Ramos, de 62 anos, e Mateus Santos Ramos, de 28

Millena Marques

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 07:58

Afogamento ocorreu na barragem de Cachoeira Grande Crédito: Reprodução/TV São Francisco

Um homem e o sobrinho morreram afogados na barragem de Cachoeira Grande, no município de Jacobina, no centro norte baiano. O caso aconteceu na manhã de domingo (7).

De acordo com a Polícia Civil, as vítimas foram identificadas como Luiz Rodrigues Ramos, de 62 anos, e Mateus Santos Ramos, de 28.