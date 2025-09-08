Paciente em surto psiquiátrico invade base do Samu em Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 8 de setembro de 2025 às 12:31
Um paciente em surto psiquiátrico, que havia fugido da UPA de San Martin, conseguiu acessar a estrutura da base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), localizada no mesmo complexo. O caso ocorreu na madrugada desta segunda-feira (8).
De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), o paciente invadiu o complexo e caiu dentro do espaço após quebrar parte do forro do teto. “No momento do ocorrido, assim que identificaram que não se tratava de uma pessoa armada, os profissionais contiveram o paciente com segurança, sem registro de feridos entre trabalhadores ou usuários”, diz trecho da nota oficial.
O paciente foi encaminhado de volta à UPA de San Martins para atendimento imediato, com acompanhamento da própria mãe.
A SMS informa ainda que já foram acionadas as equipes responsáveis para recuperação do forro e pintura da unidade, além da instalação de novo alambrado na área da garagem, a fim de reforçar a segurança e evitar episódios semelhantes.