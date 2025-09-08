ASTRONOMIA

Planetário da Ufba inicia programação gratuita de setembro

Visitas acontecem de terça a sexta-feira, das 18h30 às 20h

Millena Marques

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 07:54

Planetário da Ufba Crédito: Divulgação/Ufba

O planetário da Universidade Federal da Bahia (Ufba) abriu uma programação gratuita para o mês de setembro. As visitas acontecem de terça a sexta, das 18h30 às 20h, no bairro da Ondina, em Salvador.

O equipamento permite que o público observe os destaques astronômicos do mês, como o equinócio de primavera no hemisfério sul e o eclipse lunar. Confira abaixo a programação prevista pelo planetário:

Veja abaixo os destaques astronômicos de setembro:

01/09: Conjunção de Vênus com o aglomerado de Presépio, na constelação de Câncer;

07/09: Eclipse lunar total, visível em vários continentes; no Brasil, será penumbral em parte do Sudeste e Nordeste;

08/09: Lua quase cheia em proximidade com Saturno, visível a olho nu;

12/09: Lua ao lado do aglomerado das Plêiades, na constelação de Touro;

16/09: Conjunção da Lua com Júpiter antes do amanhecer;

19/09: Lua fina em alinhamento com Vênus, espetáculo visível no céu;

21/09: Lua Nova, ideal para observar estrelas e constelações;

22/09: Equinócio de Primavera no hemisfério sul, às 15h19;

27/09: Lua, Marte e a estrela Spica formam um trio brilhante na constelação de Virgem.

Embora os eventos estejam previstos para acontecer, não há certeza se todos os acontecimentos estarão visíveis de onde o observatório se encontra. Isso porque a posição dos planetas e elementos externos nessa localização específica podem atrapalhar a visualização, como árvores e prédios.