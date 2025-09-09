Acesse sua conta
Motocicletas apreendidas e comércios desativados: veja balanço da operação policial em Itapuã

Mais de 30 pessoas foram conduzidas à delegacia

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 09:53

Operação Itapuã em Paz
Operação Itapuã em Paz Crédito: Tony Silva e Felipe Conceição/Ascom-PCBA

Mais de 30 pessoas foram conduzidas à delegacia durante a Operação Itapuã em Paz, deflagrada de forma conjunta entre a Polícia Civil da Bahia, por meio da 12ª Delegacia Territorial (DT/Itapuã), a Polícia Militar e órgãos municipais, nesta segunda-feira (8).

Durante as ações, 34 pessoas foram conduzidas para averiguação na unidade policial e dois homens tiveram Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCOs) lavrados, um em decorrência da posse de cocaína e outro por desacato. De acordo com o titular da 12ª DT/Itapuã, delegado Maurício Moradillo, mais da metade das pessoas levadas para a delegacia já tiveram passagens pela polícia. Entretanto, não foram encontradas restrições judiciais contra elas.

“Mais do que averiguação, esse trabalho nos dá subsídios para investigações que estão em curso, também promovendo mais segurança para a população local e turistas. A integração com os órgãos municipais é importante demais para ordenamento público, que reflete na segurança das pessoas nesta região”, comentou.

Operação Itapuã em Paz

Operação Itapuã em Paz por Tony Silva e Felipe Conceição/Ascom-PCBA
Operação Itapuã em Paz por Tony Silva e Felipe Conceição/Ascom-PCBA
Operação Itapuã em Paz por Tony Silva e Felipe Conceição/Ascom-PCBA
Operação Itapuã em Paz por Tony Silva e Felipe Conceição/Ascom-PCBA
Operação Itapuã em Paz por Tony Silva e Felipe Conceição/Ascom-PCBA
1 de 5
Operação Itapuã em Paz por Tony Silva e Felipe Conceição/Ascom-PCBA

Equipes da Transalvador apreenderam 16 motocicletas com restrições junto ao Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Servidores das Secretarias Municipais de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur) e de Ordem Pública (Semop) também apreenderam 250 equipamentos não permitidos, entre eles, garrafas de vidro, facões, facas, toldos, sombreiros e barris de aço.

Também foram desativados dez comércios informais não autorizados e dois estabelecimentos comerciais foram notificados por ocupação irregular da calçada. As ações ainda tiveram a atuação da Limpurb.

Dados da região

De acordo com o balanço da 12ª DT/Itapuã, de junho até o início deste mês já foram cumpridos 11 mandados de prisão preventiva contra investigados por tráfico de drogas, homicídios e roubos. Nesse mesmo período, oito prisões em flagrante foram registradas no bairro pelos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e receptação.

