Galpão de desmanche envolvido em fraudes de seguro é localizado no extremo sul da Bahia

Millena Marques
Publicado em 9 de setembro de 2025 às 11:04
Um galpão utilizado para desmanche de veículos foi localizado na Travessa Alecrim, bairro Ariosvaldo Reis, em Eunápolis, no extremo sul da Bahia. Na última segunda-feira (8), policiais encontram automóveis em diferentes estágios de desmontagem no local. Todos os veículos possuíam restrição de furto ou roubo.
Desmanche localizado em Eunápolis
De acordo com as apurações, um esquema fraudulento em que proprietários contratavam seguro, comunicavam falsamente o crime, recebiam a indenização e entregavam os veículos à quadrilha para desmonte e revenda das peças.
De acordo com a investigação, o imóvel havia sido alugado pelo investigado mediante pagamento mensal de R$1.000. O responsável pelo espaço e demais envolvidos serão investigados por receptação qualificada, estelionato e associação criminosa. Veículos e peças apreendidos foram encaminhados à perícia.
As ações foram realizadas pela Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR/Eunápolis), vinculada ao Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC). As diligências prosseguem para identificar integrantes da cadeia criminosa, inclusive os proprietários que aderiram à fraude. Os procedimentos de polícia judiciária seguem em andamento para completa elucidação dos fatos.