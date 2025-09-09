POLÍCIA

Galpão de desmanche envolvido em fraudes de seguro é localizado no extremo sul da Bahia

Espaço funcionava no bairro Ariosvaldo Reis, em Eunápolis

Polícia localiza galpão de desmanche em Eunápolis Crédito: Polícia Civil

Um galpão utilizado para desmanche de veículos foi localizado na Travessa Alecrim, bairro Ariosvaldo Reis, em Eunápolis, no extremo sul da Bahia. Na última segunda-feira (8), policiais encontram automóveis em diferentes estágios de desmontagem no local. Todos os veículos possuíam restrição de furto ou roubo.

De acordo com as apurações, um esquema fraudulento em que proprietários contratavam seguro, comunicavam falsamente o crime, recebiam a indenização e entregavam os veículos à quadrilha para desmonte e revenda das peças.

De acordo com a investigação, o imóvel havia sido alugado pelo investigado mediante pagamento mensal de R$1.000. O responsável pelo espaço e demais envolvidos serão investigados por receptação qualificada, estelionato e associação criminosa. Veículos e peças apreendidos foram encaminhados à perícia.