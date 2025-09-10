Chá anti-inflamatório ajuda a reduzir o estresse e o açúcar no sangue

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Publicado em 10 de setembro de 2025 às 09:21
O chá de camomila é uma infusão tradicional no Brasil. Através de suas propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes e calmantes, a bebida ajuda a reduzir o estresse e ainda é capaz de auxiliar no controle dos níveis de açúcar no sangue.
Com ação poderosa, o chá também é um bom aliado na melhoria do sono e alívio de cólicas. Os responsáveis pelos efeitos são os flavonoides, óleos essenciais, minerais, cumarinas e ácidos fenólicos presentes na composição.