CONFIRA

Chá anti-inflamatório ajuda a reduzir o estresse e o açúcar no sangue

Para aproveitar ao máximo os benefícios, chá deve ser consumido sem adição de açúcar

Metrópoles

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 09:21

Chá Crédito: Shutterstock

O chá de camomila é uma infusão tradicional no Brasil. Através de suas propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes e calmantes, a bebida ajuda a reduzir o estresse e ainda é capaz de auxiliar no controle dos níveis de açúcar no sangue.