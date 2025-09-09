Acesse sua conta
SAC oferece atendimento exclusivo a trabalhadores em seis cidades para emissão de novo RG

Documento é exigido para acesso ao seguro defeso; mais de 8,4 mil pessoas serão contempladas

  • Maysa Polcri

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 15:30

Seis cidades serão contempladas Crédito: Divulgação

A rede SAC (Serviço de Atendimento ao Cidadão) realiza, a partir desta terça-feira (9), atendimento especial para emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) por pescadores. O documento é exigido para que os profissionais da pesca tenham acesso ao seguro defeso, benefício concedido pelo Governo Federal durante os períodos de proibição da atividade pesqueira.

Na primeira fase, a ação atenderá 8.492 pescadores de camarão dos municípios de Valença, Salinas da Margarida, Itaparica, Santo Amaro, Nazaré e Cachoeira. O atendimento será realizado exclusivamente através do direcionamento pela Bahia Pesca, com envio de relação nominal dos pescadores que serão contemplados. Não haverá atendimento por demanda espontânea, ressalta o SAC. Aqueles que não tiverem sido informados devem procurar suas colônias de pesca ou associações pesqueiras.

O atendimento ocorrerá em colégios estaduais das cidades mencionadas, das 8h às 17h. A Rede SAC montou uma estrutura especial nas unidades escolares para atender a urgência dos profissionais da pesca do camarão, que precisam apresentar a CIN para ter acesso ao seguro defeso. O período de proibição da pesca do crustáceo teve início em 1º de setembro.

O Pescador Cidadão é uma iniciativa conjunta da Bahia Pesca, da Secretaria de Relações Institucionais (Serin), Rede SAC, Instituto de Identificação Pedro Mello (IIPM) e Secretaria de Educação (SEC). Nos próximos meses, novos atendimentos especiais serão realizados para atender pescadores de outras localidades e modalidades de pesca.

Ampliação do serviço

O SAC ampliou a capacidade de atendimento da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) por ordem de chegada a partir do dia 3 de setembro. A novidade atende a um pedido da população e abrange três postos na capital, dois na Região Metropolitana de Salvador (RMS) e todos do interior.

Na capital, continuam os postos SAC Barra, Comércio e Pituaçu atendendo por ordem de chegada para a CIN apenas no período da manhã - o anúncio anterior era pela tarde. O atendimento será também de manhã nos postos SAC Lauro de Freitas (Parque Shopping Bahia) e Camaçari (Boulevard Shopping), na RMS, e nos 21 do interior do Estado. No período da tarde, o atendimento é por agendamento prévio através do aplicativo ou portal ba.gov.br.

O novo procedimento será aplicado pelo SAC em etapas. A partir de segunda-feira (8), os 51 Pontos SAC (unidades compactas presentes em municípios menores no interior da Bahia) vão realizar 100% do atendimento da CIN por ordem de chegada. E na quarta-feira (10), os postos SAC Liberdade, Pau da Lima, Periperi e Uruguai, em Salvador, e Simões Filho, na RMS, também vão aderir à novidade: por ordem de chegada de manhã; e agendado pela tarde.

A nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) só será obrigatória a todos os brasileiros a partir de março de 2032. O RG (modelo antigo) tem validade em todo o Brasil até fevereiro de 2032. Vale ressaltar também a questão da gratuidade. A CIN é um documento novo, portanto será a primeira via para todos os brasileiros, sem distinção. Por ser a primeira via, há a garantia de gratuidade em qualquer tempo.

