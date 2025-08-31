Acesse sua conta
Atendimento por ordem de chegada para o novo RG no SAC começa nesta segunda (1º)

Saiba como projeto piloto vai funcionar

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 31 de agosto de 2025 às 19:40

Posto da Rede SAC no Shopping Barra
Posto da Rede SAC no Shopping Barra Crédito: Divulgação

O SAC, Serviço de Atendimento ao Cidadão, inicia o atendimento por ordem de chegada para a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) a partir desta segunda-feira (1°). A novidade, que chega como projeto piloto, vai começar por seis postos e quatro pontos da Rede SAC.

Na capital, os postos SAC Barra, Comércio e Pituaçu vão atender por ordem de chegada para a CIN apenas no período da tarde, com entrega de senhas a partir de 11h, exceto o Barra, que será às 12h. Pela manhã, o atendimento continua sendo por agendamento prévio através do aplicativo ou portal ba.gov.br.

O mesmo acontece com os postos SAC Alagoinhas, Barreiras e Ilhéus, no interior do estado, que também vão atender somente no período vespertino, com senhas entregues a partir de 11h. Pela manhã, o atendimento continua sendo por agendamento prévio através do aplicativo ou portal ba.gov.br. O atendimento por ordem de chegada acontece após denúncias de pessoas que não conseguem agendar horário para fazer o documento. 

Além deles, os Pontos SAC Cocos, Ipiaú, Pilão Arcado e Santo Estevão também entram na ação, mas com atendimento por ordem de chegada durante todo o expediente das unidades, com distribuição de senhas a partir de 7h. Apenas Pilão Arcado começa às 8h.

A nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) só será obrigatória a todos os cidadãos brasileiros a partir de março de 2032. Apesar do prazo relativamente extenso, os baianos enfrentam uma corrida pelo novo RG e se queixam do esgotamento de horários para agendamento.

A CIN é um documento novo, portanto a primeira via será para todos os brasileiros, sem distinção. Por ser a primeira via, há a garantia de gratuidade em qualquer tempo.

A primeira via da CIN tem o Cadastro de Pessoa Física (CPF) como número único de identificação. Para fazer o documento é necessário apresentar a certidão original em mãos: ou de nascimento ou de estado civil atualizada. A CIN permite incluir outros números de documentos como CNH, carteira de trabalho, título de eleitor e certificado militar.

Além disso, podem ser adicionadas também condições de saúde, como o Transtorno do Espectro Autista (TEA) e deficiências auditiva, visual, física e intelectual; e até informações como tipo sanguíneo, fator RH e opção por ser doador de órgão.

