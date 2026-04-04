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Ponto de ônibus desaba após comemoração de integrantes de 'baba de saia' em Salvador

Caso aconteceu após homens subirem na estrutura pública

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 4 de abril de 2026 às 20:16

Ponto desaba após comemoração de integrantes de baba de saia
Ponto desaba após comemoração de integrantes de baba de saia Crédito: Reprodução/@eudanzinho

O teto de um ponto de ônibus desabou após uma comemoração de integrantes de um tradicional 'baba de saia' em Salvador, neste sábado (4). O momento repercutiu nas redes sociais.

O vídeo, que foi publicado no perfil do repórter Danzinho (@eudanzinho), mostra um grupo de homens vestidos com saia, top e tiara em clima festivo.

Nas imagens, dois homens aparecem dançando em cima do teto do ponto de ônibus. No final do vídeo, a estrutura desaba. Não há detalhes se alguém saiu ferido.

Historicamente, pontos de ônibus são os principais alvo do vandalismo em Salvador. Por anos, a depredação de abrigos de ônibus liderou o ranking dos equipamentos que demandaram gastos na capital baiana.

Baba de saia

O baba de saia, também conhecido como baba de vinho, é uma tradição bastante difundida na Bahia, especialmente em Salvador, que reúne grupos de amigos em partidas de futebol nas quais os participantes entram em campo caracterizados com roupas e acessórios femininos.

A prática costuma ocorrer em períodos específicos do ano, com destaque para a Sexta-Feira da Paixão e Sábado de Aleluia, durante a Semana Santa, além de confraternizações de fim de ano, e está presente em diversos bairros da capital.

Tags:

Salvador

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