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Salvador oferece atendimento odontológico gratuito com urgência 24h em seis centros; veja lista

Serviços são administrados pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS)

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 4 de abril de 2026 às 17:50

Conselho CRO Bahia faz alerta para falsas promessas da odontologia biológica
Conselho CRO Bahia faz alerta para falsas promessas da odontologia biológica Crédito: Divulgação

Salvador conta com atendimento odontológico especializado em seis Centros de Especialidades Odontológicas (CEOs), além de duas unidades de urgência e emergência com funcionamento 24 horas. Os serviços são administrados pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS) e integram a rede pública de assistência bucal do município.

Os atendimentos de urgência ocorrem de forma ininterrupta no Centro de Atendimento Odontológico (UAO), localizado no Dique do Tororó, e na UPA Hélio Machado, em Itapuã. Entre as ocorrências atendidas estão abscessos dentários, alveolites, drenagem de cistos, fraturas, hemorragias, traumas e pulpite aguda.

Já o Centro Municipal Odontológico Liberdade (Cmol) opera em modelo híbrido, de segunda a sábado, das 7h às 19h, realizando tanto atendimentos de urgência quanto procedimentos da atenção primária, como restaurações, limpezas e extrações.

De acordo com dados da SMS, cerca de 2,4 mil pacientes são atendidos mensalmente na UAO. Já os seis CEOs, voltados ao atendimento eletivo, realizam, em média, 4,2 mil atendimentos por mês. As unidades estão distribuídas nos bairros Alto da Cachoeirinha, Federação, Mussurunga, Cajazeiras, Carlos Gomes e Periperi.

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Nesses centros, são ofertados serviços de média complexidade, como periodontia, cirurgia oral menor, estomatologia, endodontia (tratamento de canal), odontopediatria, prótese dentária e atendimento a pacientes com necessidades especiais.

Segundo a coordenadora de saúde bucal de Salvador, Mylena Leal, os CEOs desempenham papel estratégico na rede pública. “Os CEOs são o coração do nosso serviço, permitindo que o paciente avance da atenção primária para o nível especializado com segurança”, afirmou.

A gestora também destacou os impactos do atendimento na qualidade de vida da população. “Quando oferecemos procedimentos reabilitadores, devolvemos autoestima, capacidade de alimentação e contribuímos para a saúde sistêmica da população”, ressaltou.

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Salvador

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