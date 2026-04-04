Homem é detido após invadir residência no bairro da Vila Laura

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Nauan Sacramento
Publicado em 4 de abril de 2026 às 10:44
Um homem em situação de rua foi detido por policiais militares da 58ª Companhia Independente (CIPM/Cosme de Farias) na noite dessa sexta-feira (3), após invadir um imóvel no bairro da Vila Laura, em Salvador. A polícia foi acionada para verificar a ocorrência de invasão de domicílio e localizou o suspeito dentro do imóvel.
De acordo com informações da Polícia Militar, o homem não portava documentos de identificação no momento da abordagem. O motivo da invasão e a forma como o indivíduo teve acesso ao interior da residência não foram detalhadas pela polícia. Após o suspeito ser contido, ele foi encaminhado para a delegacia de polícia da região.