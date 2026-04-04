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Homem é detido após invadir residência no bairro da Vila Laura

Policiais foram acionados para conter invasão de domicílio na noite de sexta-feira (3)

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 4 de abril de 2026 às 10:44

Mais de uma tonelada de cabos de alumínio é recuperada pela SSP em Salvador
Policiais militares apoiam equipes Crédito: Divulgação Flávia Vieira/ Ascom SSP

Um homem em situação de rua foi detido por policiais militares da 58ª Companhia Independente (CIPM/Cosme de Farias) na noite dessa sexta-feira (3), após invadir um imóvel no bairro da Vila Laura, em Salvador. A polícia foi acionada para verificar a ocorrência de invasão de domicílio e localizou o suspeito dentro do imóvel.

De acordo com informações da Polícia Militar, o homem não portava documentos de identificação no momento da abordagem. O motivo da invasão e a forma como o indivíduo teve acesso ao interior da residência não foram detalhadas pela polícia. Após o suspeito ser contido, ele foi encaminhado para a delegacia de polícia da região.

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Tags:

Bahia Morador de rua Invasão

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