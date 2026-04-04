SUSTO

Homem é detido após invadir residência no bairro da Vila Laura

Policiais foram acionados para conter invasão de domicílio na noite de sexta-feira (3)

Nauan Sacramento

Publicado em 4 de abril de 2026 às 10:44

Policiais militares apoiam equipes Crédito: Divulgação Flávia Vieira/ Ascom SSP

Um homem em situação de rua foi detido por policiais militares da 58ª Companhia Independente (CIPM/Cosme de Farias) na noite dessa sexta-feira (3), após invadir um imóvel no bairro da Vila Laura, em Salvador. A polícia foi acionada para verificar a ocorrência de invasão de domicílio e localizou o suspeito dentro do imóvel.