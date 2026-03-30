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Ronaldo Caiado oficializa pré-candidatura à Presidência pelo PSD e defende combate ao crime organizado

Lançamento oficial foi feito na tarde desta segunda-feira (30), em São Paulo

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 30 de março de 2026 às 17:03

C declarou que quer enfrentar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no pleito deste ano.
Ronaldo Caiado é governador de Goiás  Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A pré-candidatura à Presidência da República do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, pelo PSD, foi oficializada nesta segunda-feira (30). O anúncio foi feito durante uma coletiva de imprensa na sede do partido, em São Paulo, com a participação de diferentes lideranças políticas. Caiado agradeceu ao apoio dado pela legenda, a qual se filiou neste mês, falou sobre o combate à violência e destacou feitos à frente do estado de Goiás. 

"Quero agradecer à maneira com que fui recebido no PSD, partido que tem uma estrutura sólida no país e me formulou o convite para que pudesse estar aqui, participando desse momento histórico na política brasileira. Onde colegas meus, muito bem avaliados e preparados, como Ratinho Jr. e Eduardo Leite, tivemos uma convivência sob o comando do Kassab e o colegiado interno do partido para que definir a candidatura", falou o pré-candidato. 

Quem é Ronaldo Caiado

Ronaldo Caiado é o primeiro governador eleito e reeleito em primeiro turno da história de Goiás (2018 e 2022) por Divulgação/União Brasil
Médico ortopedista, Ronaldo Caiado, de 76 anos, construiu a carreira política em Goiás por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Caiado se candidatou à Câmara dos Deputados e foi eleito como o parlamentar mais votado de Goiás, com 98.256 votos, em 1990 por Marina Silva/CORREIO
Após a primeira experiência como parlamentar, tentou pela primeira vez o governo do Goiás, em 1994, pelo Partido Frente Liberal (PFL) por Divulgação/União Brasil
Caiado candidato ao Senado e se elegeu com 1.283.665 votos (47,57% dos votos válidos) pelo Democratas, em 2014 por Reprodução
Em 2018, deixou o Parlamento e foi eleito governador de Goiás. Quatro anos depois, foi reeleito em primeiro turno chefe do Executivo goiano. Obteve 1.806.892 votos (51,81% dos votos válidos) por Valter Camargo/Agência Brasil
É médico, graduado e mestrado na UFRJ. Cirurgião especializado em coluna vertebral em Paris, na França por Marina Silva/CORREIO
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Ronaldo Caiado é o primeiro governador eleito e reeleito em primeiro turno da história de Goiás (2018 e 2022) por Divulgação/União Brasil

Caiado também falou sobre assuntos que serão debatidos durante as eleições deste ano, como o foco na segurança pública. "Não existe Estado Democrático de Direito em um país onde o narcotráfico tem, sob sua tutela, quase 60 milhões de brasileiros e que comanda grande parte do território brasileiro. Em qual país, que seja referência, existem áreas comandadas pelo crime?", questionou Caiado, que criticou a condução do combate ao crime pelo Governo Federal. 

"A complacência não pode ser admitida quando está em jogo a soberania de um país. Como governador de Estado, usei as prerrogativas como governador. Em Goiás, como vocês todos sabem, bandido não se cria. Nós temos a inteligência das nossas polícias, integração das nossas forças e temos um controle 100% dos nossos presídios", destacou. Caiado ainda ressaltou que o estado recebeu o evento MotoGP neste ano. "Escolha que foi tomada pelo grau de segurança do estado", acrescentou. 

"Goiás é um estado que não sabe o que é assalto à banco há sete anos, que não tem mais o novo cangaço, que não tem assalto à carro forte. Um estado em que as pessoas andam com seu telefone celular à luz do dia e da noite. Algo que mostra que, ao se dar segurança como alicerce e conceito primário de Estado democrático de Direito, é que nós somos o primeiro lugar na Educação, nas políticas sociais, na transparência dos gastos públicos, referência na inteligência artificial e o primeiro na exploração de terras raras primárias", acrescentou. 

Ao abrir o anúncio, Gilberto Kassab classificou a decisão pelo pré-candidato como um "privilégio". "Porque é um privilégio para o partido definir uma escolha tendo três excelentes candidatos, três governadores muito bem avaliados em seus estados", declarou o dirigente do partido. 

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Ratinho Jr., governador do Paraná, também filiado ao PSD, desistiu de disputar a Presidência, abrindo ainda mais o espaço para Ronaldo Caiado. Nesta segunda-feira (30), Ratinho Jr. elogiou a escolha do partido de lançar como pré-candidato o governador de Goiás. "A definição do partido pelo governador de Goiás, Ronaldo Caiado, reforça que a legenda apostou num homem aprovado como gestor, com trabalho reconhecido nacionalmente, sobretudo, em áreas vitais como educação e a segurança", disse, nas redes sociais. 

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