POLÍTICA

Ronaldo Caiado oficializa pré-candidatura à Presidência pelo PSD e defende combate ao crime organizado

Lançamento oficial foi feito na tarde desta segunda-feira (30), em São Paulo

Maysa Polcri

Publicado em 30 de março de 2026 às 17:03

Ronaldo Caiado é governador de Goiás Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A pré-candidatura à Presidência da República do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, pelo PSD, foi oficializada nesta segunda-feira (30). O anúncio foi feito durante uma coletiva de imprensa na sede do partido, em São Paulo, com a participação de diferentes lideranças políticas. Caiado agradeceu ao apoio dado pela legenda, a qual se filiou neste mês, falou sobre o combate à violência e destacou feitos à frente do estado de Goiás.

"Quero agradecer à maneira com que fui recebido no PSD, partido que tem uma estrutura sólida no país e me formulou o convite para que pudesse estar aqui, participando desse momento histórico na política brasileira. Onde colegas meus, muito bem avaliados e preparados, como Ratinho Jr. e Eduardo Leite, tivemos uma convivência sob o comando do Kassab e o colegiado interno do partido para que definir a candidatura", falou o pré-candidato.

Quem é Ronaldo Caiado 1 de 7

Caiado também falou sobre assuntos que serão debatidos durante as eleições deste ano, como o foco na segurança pública. "Não existe Estado Democrático de Direito em um país onde o narcotráfico tem, sob sua tutela, quase 60 milhões de brasileiros e que comanda grande parte do território brasileiro. Em qual país, que seja referência, existem áreas comandadas pelo crime?", questionou Caiado, que criticou a condução do combate ao crime pelo Governo Federal.

"A complacência não pode ser admitida quando está em jogo a soberania de um país. Como governador de Estado, usei as prerrogativas como governador. Em Goiás, como vocês todos sabem, bandido não se cria. Nós temos a inteligência das nossas polícias, integração das nossas forças e temos um controle 100% dos nossos presídios", destacou. Caiado ainda ressaltou que o estado recebeu o evento MotoGP neste ano. "Escolha que foi tomada pelo grau de segurança do estado", acrescentou.

"Goiás é um estado que não sabe o que é assalto à banco há sete anos, que não tem mais o novo cangaço, que não tem assalto à carro forte. Um estado em que as pessoas andam com seu telefone celular à luz do dia e da noite. Algo que mostra que, ao se dar segurança como alicerce e conceito primário de Estado democrático de Direito, é que nós somos o primeiro lugar na Educação, nas políticas sociais, na transparência dos gastos públicos, referência na inteligência artificial e o primeiro na exploração de terras raras primárias", acrescentou.

Ao abrir o anúncio, Gilberto Kassab classificou a decisão pelo pré-candidato como um "privilégio". "Porque é um privilégio para o partido definir uma escolha tendo três excelentes candidatos, três governadores muito bem avaliados em seus estados", declarou o dirigente do partido.