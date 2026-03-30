POLÍTICA

PSD escolhe Ronaldo Caiado como candidato à Presidência

Anúncio oficial será feito nesta segunda-feira (30)

Millena Marques

Publicado em 30 de março de 2026 às 11:33

Governador de Goiás, Ronaldo Caiado Crédito: Wesley Costa (Secom Goiás)

O PSD escolheu Ronaldo Caiado, governador de Goiás, para disputar a Presidência neste ano. O lançamento oficial da pré-candidatura do político aconteceu nesta segunda-feira (30), às 16h, no centro de São Paulo.

A escolha é divulgada após semanas de articulação do partido. Segundo fontes ouvidas pelo Estadão/Broadcast, a saída de Ratinho Jr. do páreo reorganizou o cenário dentro do partido e abriu caminho para a consolidação do governador goiano como principal opção.

Ratinho Jr., que era considerado favorito do presidente da legenda, Gilberto Kassab, desistiu da disputa após refletir com a família e avaliar dificuldades políticas e pessoais, incluindo a condução de sua sucessão no Paraná. Interlocutores relatam que o governador já vinha sinalizando dúvidas desde o fim do ano passado, em reuniões com Kassab.