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PSD escolhe Ronaldo Caiado como candidato à Presidência

Anúncio oficial será feito nesta segunda-feira (30)

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 30 de março de 2026 às 11:33

Governador de Goiás, Ronaldo Caiado
Governador de Goiás, Ronaldo Caiado Crédito: Wesley Costa (Secom Goiás)

O PSD escolheu Ronaldo Caiado, governador de Goiás, para disputar a Presidência neste ano. O lançamento oficial da pré-candidatura do político aconteceu nesta segunda-feira (30), às 16h, no centro de São Paulo.

A escolha é divulgada após semanas de articulação do partido. Segundo fontes ouvidas pelo Estadão/Broadcast, a saída de Ratinho Jr. do páreo reorganizou o cenário dentro do partido e abriu caminho para a consolidação do governador goiano como principal opção.

Ratinho Jr., que era considerado favorito do presidente da legenda, Gilberto Kassab, desistiu da disputa após refletir com a família e avaliar dificuldades políticas e pessoais, incluindo a condução de sua sucessão no Paraná. Interlocutores relatam que o governador já vinha sinalizando dúvidas desde o fim do ano passado, em reuniões com Kassab.

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Com a saída do paranaense, dirigentes do PSD passaram a avaliar que seria difícil contornar a candidatura de Caiado, sobretudo após sua filiação à sigla, oficializada em março. Sob reserva, uma pessoa próxima da cúpula partidária, afirmou que o PSD não ia conseguir se livrar dele.

Tags:

Politica Caiado

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