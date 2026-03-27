ACM Neto vai anunciar chapa completa nesta segunda-feira (30); veja detalhes

Maysa Polcri
Publicado em 27 de março de 2026 às 13:36
O anúncio da chapa encabeçada por ACM Neto (União Brasil), pré candidato ao governo da Bahia, será realizado na próxima segunda-feira (30), em Feira de Santana. O evento acontecerá às 18 horas, no teatro da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), no Centro da cidade.
O encontro vai reunir diversas lideranças políticas da capital e do interior do estado. Entre elas, o prefeito Zé Ronaldo (União Brasil), de Feira de Santana, que divulgou o evento nas redes sociais.
Chapa de ACM Neto será anunciada na segunda-feira (30)
Na quinta-feira (26), o prefeito de Jequié, Zé Cocá (PP), foi anunciado como o candidato a vice-governador na chapa oposicionista nas eleições deste ano. O convite foi feito pelo ex-prefeito de Salvador na própria Jequié e aceito pelo aliado. Zé Cocá afirmou que deixará a prefeitura na próxima quinta-feira (2), em entrevista à rádio Metrópole, nesta sexta (27).
Além de ACM Neto e Zé Cocá, a chapa deverá contar com os nomes de Angelo Coronel (Republicanos) e João Roma (PL), que disputarão, cada um, uma vaga ao Senado.
Angelo Coronel, que é atualmente senador, se filiou ao Republicanos no último dia 17 para disputar as eleições. Antes no PSD, ele mudou de partido para integrar a base de ACM Neto.