ACM Neto vai anunciar chapa completa nesta segunda-feira (30); veja detalhes

Evento apresentará todos os nomes que vão disputar cargos na chapa de oposição ao atual governo estadual

  • Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 27 de março de 2026 às 13:36

ACM Neto durante agenda nos festejos de São José, padroeiro de Itabuna Crédito: Divulgação

O anúncio da chapa encabeçada por ACM Neto (União Brasil), pré candidato ao governo da Bahia, será realizado na próxima segunda-feira (30), em Feira de Santana. O evento acontecerá às 18 horas, no teatro da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), no Centro da cidade. 

O encontro vai reunir diversas lideranças políticas da capital e do interior do estado. Entre elas, o prefeito Zé Ronaldo (União Brasil), de Feira de Santana, que divulgou o evento nas redes sociais. 

Na quinta-feira (26), o prefeito de Jequié, Zé Cocá (PP), foi anunciado como o candidato a vice-governador na chapa oposicionista nas eleições deste ano. O convite foi feito pelo ex-prefeito de Salvador na própria Jequié e aceito pelo aliado. Zé Cocá afirmou que deixará a prefeitura na próxima quinta-feira (2), em entrevista à rádio Metrópole, nesta sexta (27). 

Além de ACM Neto e Zé Cocá, a chapa deverá contar com os nomes de Angelo Coronel (Republicanos) e João Roma (PL), que disputarão, cada um, uma vaga ao Senado. 

Angelo Coronel, que é atualmente senador, se filiou ao Republicanos no último dia 17 para disputar as eleições. Antes no PSD, ele mudou de partido para integrar a base de ACM Neto. 

