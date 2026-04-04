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Valesca Popozuda associa gíria baiana "lá ele" a comportamento homofóbico e gera polêmica

Artista relatou ter presenciado uso preconceituoso da expressão em hotel

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 4 de abril de 2026 às 10:01

Valesca Popozuda associa gíria baiana
Valesca Popozuda associa gíria baiana "lá ele" a comportamento homofóbico e gera debate Crédito: Reprodução

A cantora Valesca Popozuda criticou publicamente o uso da expressão baiana "lá ele" após presenciar um episódio em um hotel. Segundo a artista, a gíria foi utilizada por um homem para ridicularizar outra pessoa que estava maquiada, o que a levou a confrontar o autor do comentário no local.

Em suas redes sociais, Valesca afirmou que, embora respeite a cultura da Bahia, não consegue ver o termo de forma positiva. "Me cai tanto como um termo homofóbico", escreveu a cantora, relatando que o rapaz interpelado por ela não soube justificar o uso da fala na ocasião.

A declaração dividiu opiniões na internet. Enquanto parte dos usuários concordou que a gíria é frequentemente usada para reforçar preconceitos, muitos baianos defenderam o termo como um patrimônio linguístico regional, cujo sentido varia conforme a intenção de quem o utiliza.

A influenciadora Maíra Azevedo se posicionou sobre o assunto em uma em um postagem na rede social X, mas depois apagou o comentário: “Gente …o Lá ele…é uma variação do “Lá ela”…e que é usada na intenção de pedir “afastamento” de algo. É muito utilizada quando se dá uma notícia ruim. Tipo: “Fulana está com uma doença”, aí em seguida, para que a doença não se aproxime…a pessoa complementa: “Lá ela”

Post feito no X Crédito: Redes Sociais

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Tags:

Bahia Homofobia Twitter tia má

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