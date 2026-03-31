Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

João Roma diz que Bahia virou 'solo fértil para o crime organizado' e cobra mudança na política de segurança

Pré-candidato ao Senado afirma que sentimento hoje dos baianos é de “frustração com promessas não cumpridas”

  • Foto do(a) author(a) Pombo Correio

  • Pombo Correio

Publicado em 31 de março de 2026 às 15:55

Pré-candidato ao Senado, João Roma
Pré-candidato ao Senado, João Roma Crédito: Divulgação

Pré-candidato ao Senado na chapa de ACM Neto (União Brasil), João Roma (PL) afirmou que a Bahia vive um cenário crítico na segurança pública e disse que o estado tem se tornado “um solo fértil para o crime organizado”.

Roma ressaltou que a população tem convivido com episódios frequentes de violência, que já fazem parte do cotidiano “à plena luz do dia”, evidenciando falhas na condução das políticas de segurança. “A Bahia hoje enfrenta muitas decepções e calamidades na área da segurança. O crime organizado avança e a população sente isso no dia a dia”, afirmou.

Para Roma, é necessário enfrentar o tema com prioridade na Bahia e no Brasil e promover mudanças estruturais na política brasileira. “A gente precisa ter coragem de reconhecer que tem coisa errada acontecendo na Bahia e no Brasil. Só vamos viver momentos melhores quando tivermos disposição para mudar a política e enfrentar esse problema de frente”, disse.

O ex-deputado federal frisou que o sentimento predominante entre a população é de “frustração com promessas não cumpridas”, o que, segundo ele, reforça a necessidade de reconstruir a confiança na política.

“O que a gente vê hoje é um povo que já não acredita mais em promessas vazias. Principalmente os mais humildes, que esperavam melhorias e não viram essas mudanças acontecerem”, declarou.

Leia mais

Imagem - Quem são os integrantes da chapa de ACM Neto para 2026

Quem são os integrantes da chapa de ACM Neto para 2026

Imagem - Agora é oficial: ACM Neto lança chapa em Feira de Santana para disputar governo da Bahia

Agora é oficial: ACM Neto lança chapa em Feira de Santana para disputar governo da Bahia

Imagem - Com Zé Cocá na vice de ACM Neto, Jequié volta a ganhar protagonismo no jogo do poder político da Bahia

Com Zé Cocá na vice de ACM Neto, Jequié volta a ganhar protagonismo no jogo do poder político da Bahia

Mais recentes

Imagem - Siglas de Brasília confundem? Veja como entender os endereços em minutos

Siglas de Brasília confundem? Veja como entender os endereços em minutos
Imagem - Quem são os integrantes da chapa de ACM Neto para 2026

Quem são os integrantes da chapa de ACM Neto para 2026
Imagem - Ibaneis deixa o GDF após crise e mira o Senado

Ibaneis deixa o GDF após crise e mira o Senado

MAIS LIDAS

Imagem - Saiba quem é o entregador morto por motorista que teve carro incendiado na Avenida Paralela
01

Saiba quem é o entregador morto por motorista que teve carro incendiado na Avenida Paralela

Imagem - Rede de supermercados fecha unidade em Salvador nesta terça (31) com promoções
02

Rede de supermercados fecha unidade em Salvador nesta terça (31) com promoções

Imagem - Escola de Eletricistas: Último dia de inscrições para curso de 200 vagas da Coelba
03

Escola de Eletricistas: Último dia de inscrições para curso de 200 vagas da Coelba

Imagem - Preso por plano para matar Lula, agente baiano ‘Mike Papa’ é exonerado da Polícia Federal
04

Preso por plano para matar Lula, agente baiano ‘Mike Papa’ é exonerado da Polícia Federal