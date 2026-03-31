POLÍTICA

João Roma diz que Bahia virou 'solo fértil para o crime organizado' e cobra mudança na política de segurança

Pré-candidato ao Senado afirma que sentimento hoje dos baianos é de “frustração com promessas não cumpridas”

Pombo Correio

Publicado em 31 de março de 2026 às 15:55

Pré-candidato ao Senado, João Roma Crédito: Divulgação

Pré-candidato ao Senado na chapa de ACM Neto (União Brasil), João Roma (PL) afirmou que a Bahia vive um cenário crítico na segurança pública e disse que o estado tem se tornado “um solo fértil para o crime organizado”.

Roma ressaltou que a população tem convivido com episódios frequentes de violência, que já fazem parte do cotidiano “à plena luz do dia”, evidenciando falhas na condução das políticas de segurança. “A Bahia hoje enfrenta muitas decepções e calamidades na área da segurança. O crime organizado avança e a população sente isso no dia a dia”, afirmou.

Para Roma, é necessário enfrentar o tema com prioridade na Bahia e no Brasil e promover mudanças estruturais na política brasileira. “A gente precisa ter coragem de reconhecer que tem coisa errada acontecendo na Bahia e no Brasil. Só vamos viver momentos melhores quando tivermos disposição para mudar a política e enfrentar esse problema de frente”, disse.

O ex-deputado federal frisou que o sentimento predominante entre a população é de “frustração com promessas não cumpridas”, o que, segundo ele, reforça a necessidade de reconstruir a confiança na política.