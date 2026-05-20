POLÍTICA

A regra invisível do Minha Casa Minha Vida que pode dobrar o valor da parcela para idosos

Estatuto do Idoso assegura preferência por apartamentos térreos e cota de moradias, mas critérios bancários exigem atenção com prazos e valor de entrada.

Matheus Marques

Publicado em 20 de maio de 2026 às 11:00

Embora a legislação garanta cota de 3% e prioridade para idosos, teto de idade do Banco Central reduz prazo de pagamento e eleva valor das parcelas Crédito: Shutterstock

Garantir um teto seguro e adaptado ao envelhecimento da população tornou-se um dos pilares de assistência do funcionalismo habitacional. O Minha Casa, Minha Vida reserva mecanismos de proteção específicos para a terceira idade, funcionando como um verdadeiro escudo social para as famílias de baixa renda.

Contudo, o caminho até a assinatura do contrato exige o conhecimento de regras técnicas que mudam completamente de acordo com o bolso do candidato.

Minha Casa, Minha Vida 1 de 13

Acessibilidade e cota garantida por lei

Para os beneficiários da Faixa 1 do programa, a legislação impõe uma reserva de mercado obrigatória: pelo menos 3% das unidades habitacionais de cada empreendimento devem ser destinadas exclusivamente a idosos. Se a procura local superar a cota, o grupo tem preferência em sorteios prioritários.

A lei também assegura uma vantagem estrutural indispensável para a mobilidade física: a preferência absoluta para ocupar os apartamentos localizados no andar térreo.

Essa engenharia prévia visa eliminar a necessidade de escadas e facilita adaptações rápidas de acessibilidade, como a colocação de barras de apoio em banheiros e rampas de acesso nas áreas comuns.

O fator limitador do crédito bancário

Se na baixa renda o foco é social, nas Faixas 2 e 3 o cenário é puramente bancário. O limite de 80 anos e seis meses para a quitação do imóvel — somando idade e tempo de parcelamento — reduz drasticamente as opções de quem busca o crédito mais tarde.