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Após mudanças, veja quem pode financiar imóveis de R$ 600 mil no 'Minha Casa, Minha Vida'

Atualização eleva limites de renda e de financiamento, beneficiando cerca de 87,5 mil famílias

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 23 de abril de 2026 às 07:15

Minha casa, Minha vida em Salvador
Minha casa, Minha vida Crédito: Divulgação

As novas regras do Minha Casa, Minha Vida passaram a valer nesta quarta-feira (22) e ampliaram o alcance do programa habitacional, incluindo a possibilidade de financiar imóveis de até R$ 600 mil. A mudança beneficia, principalmente, famílias com renda mensal entre R$ 9,7 mil eR$ 13 mil, que agora passam a integrar a faixa mais alta do programa.

Com a atualização, a chamada Faixa 4 foi ampliada e passa a contemplar esse público, que antes ficava fora das condições mais vantajosas de crédito. Na prática, isso permite o acesso a imóveis de maior valor, geralmente localizados em áreas com melhor infraestrutura. Além da criação e ampliação desta última faixa, os limites de renda foram reajustados em todas as categorias.

Veja o passo a passo de como se inscrever no programa 'Minha Casa, Minha Vida'

Veja o passo a passo de como se inscrever no programa 'Minha Casa, Minha Vida' por Reprodução/Seinfra Salvador
Passo 2  por Reprodução/Seinfra Salvador
Passo 1 por Reprodução/Seinfra Salvador
Passo 3  por Reprodução/Seinfra Salvador
Passo 4  por Reprodução/Seinfra Salvador
Passo 5  por Reprodução/Seinfra Salvador
Passo 6  por Reprodução/Seinfra Salvador
Passo 7  por Reprodução/Seinfra Salvador
Veja o passo a passo de como se inscrever no programa 'Minha Casa, Minha Vida' por Reprodução/Seinfra Salvador
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Veja o passo a passo de como se inscrever no programa 'Minha Casa, Minha Vida' por Reprodução/Seinfra Salvador

Na Faixa 1, o teto passou de R$ 2.850 para R$ 3.200. Na Faixa 2, subiu de R$ 4.700 para R$ 5.000. Já na Faixa 3, o limite foi ampliado de R$ 8.600 para R$ 9.600. Os valores máximos dos imóveis também foram atualizados: nas faixas 1 e 2, os imóveis passam a variar entre R$ 210 mil e R$ 275 mil, a depender da localização; na Faixa 3, o teto subiu de R$ 350 mil para R$ 400 mil.

A Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil já começaram a ofertar financiamentos dentro dos novos parâmetros. Segundo o governo federal, cerca de 87,5 mil famílias devem ser beneficiadas diretamente com as mudanças, especialmente por conseguirem acessar condições mais favoráveis dentro das faixas de renda.

Minha Casa, Minha Vida

Imóveis do feirão terão condições especiais de compra por Divulgação
Imóveis do feirão terão condições especiais de compra por Divulgação
Imóveis do feirão terão condições especiais de compra por Divulgação
Imóveis do feirão terão condições especiais de compra por Divulgação
Imóveis do feirão terão condições especiais de compra por Divulgação
Imóveis do feirão terão condições especiais de compra por Divulgação
Imóveis do feirão terão condições especiais de compra por Divulgação
Imóveis do feirão terão condições especiais de compra por Divulgação
Unidade habitacional do programa Minha Casa, Minha Vida por Divulgação
Minha Casa Minha Vida por Divulgação
Minha casa, Minha vida em Salvador por Divulgação
Unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida por Ricardo Stuckert/PR
Minha Casa Minha Vida por Fernando Frazão/Agência Brasil
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Imóveis do feirão terão condições especiais de compra por Divulgação

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Tags:

Imóveis Minha Casa Minha Vida Programa Mudanças

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