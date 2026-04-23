NOVAS REGRAS

Após mudanças, veja quem pode financiar imóveis de R$ 600 mil no 'Minha Casa, Minha Vida'

Atualização eleva limites de renda e de financiamento, beneficiando cerca de 87,5 mil famílias

Wendel de Novais

Publicado em 23 de abril de 2026 às 07:15

Minha casa, Minha vida Crédito: Divulgação

As novas regras do Minha Casa, Minha Vida passaram a valer nesta quarta-feira (22) e ampliaram o alcance do programa habitacional, incluindo a possibilidade de financiar imóveis de até R$ 600 mil. A mudança beneficia, principalmente, famílias com renda mensal entre R$ 9,7 mil eR$ 13 mil, que agora passam a integrar a faixa mais alta do programa.

Com a atualização, a chamada Faixa 4 foi ampliada e passa a contemplar esse público, que antes ficava fora das condições mais vantajosas de crédito. Na prática, isso permite o acesso a imóveis de maior valor, geralmente localizados em áreas com melhor infraestrutura. Além da criação e ampliação desta última faixa, os limites de renda foram reajustados em todas as categorias.

Veja o passo a passo de como se inscrever no programa 'Minha Casa, Minha Vida' 1 de 9

Na Faixa 1, o teto passou de R$ 2.850 para R$ 3.200. Na Faixa 2, subiu de R$ 4.700 para R$ 5.000. Já na Faixa 3, o limite foi ampliado de R$ 8.600 para R$ 9.600. Os valores máximos dos imóveis também foram atualizados: nas faixas 1 e 2, os imóveis passam a variar entre R$ 210 mil e R$ 275 mil, a depender da localização; na Faixa 3, o teto subiu de R$ 350 mil para R$ 400 mil.

A Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil já começaram a ofertar financiamentos dentro dos novos parâmetros. Segundo o governo federal, cerca de 87,5 mil famílias devem ser beneficiadas diretamente com as mudanças, especialmente por conseguirem acessar condições mais favoráveis dentro das faixas de renda.