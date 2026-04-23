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Dia de São Jorge: 23 de abril é feriado no Brasil?

Celebrado em 23 de abril, o santo é símbolo de fé e coragem para milhões de fiéis

Carol Neves

Publicado em 23 de abril de 2026 às 07:09

São Jorge Crédito: Imagem: Protasov AN | Shutterstock

O dia 23 de abril é dedicado a São Jorge, uma das figuras mais populares do cristianismo e referência de fé para milhões de devotos em diferentes partes do mundo. A data relembra, tradicionalmente, o martírio do santo, executado no ano 303 d.C. após se recusar a perseguir cristãos durante o período do Império Romano.

Ao longo dos séculos, a imagem de São Jorge passou a representar coragem, proteção e resistência religiosa, o que ajudou a consolidar sua importância simbólica em diversas culturas.

Em vários países, o santo ocupa posição de destaque como padroeiro. É o caso de Portugal, Inglaterra, Geórgia e Bulgária. A devoção também é forte em regiões como a Catalunha, na Espanha.

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No Brasil, embora a data não faça parte do calendário nacional de feriados, há uma exceção importante: o estado do Rio de Janeiro. Por lá, o 23 de abril se tornou feriado estadual em 2008, após a sanção da Lei nº 5.198. Antes disso, a folga já existia apenas na capital fluminense desde 2001.

A celebração no território fluminense reúne manifestações religiosas e culturais tradicionais, como missas, procissões, queima de fogos e as conhecidas feijoadas dedicadas ao santo. A devoção é considerada uma das mais expressivas do país.

Outro aspecto marcante da homenagem é o sincretismo religioso. No contexto brasileiro - especialmente no Rio de Janeiro - São Jorge costuma ser associado a entidades das religiões de matriz africana, como Ogum e Oxóssi, ampliando ainda mais sua presença cultural.

Mesmo sem status de feriado em outros estados, a data continua sendo celebrada por comunidades religiosas em várias regiões do país, sem impacto no funcionamento do comércio e dos serviços.