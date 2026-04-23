CEARÁ

Jovem morre após sofrer choque elétrico ao usar celular carregando na tomada

Vítima tinha 21 anos

Esther Morais

Publicado em 23 de abril de 2026 às 08:22

Vítima morreu após tomar choque Crédito: Reprodução / Redes sociais

Uma jovem de 21 anos morreu após sofrer uma descarga elétrica enquanto utilizava o celular conectado à tomada, no município de Barreira, no interior do Ceará. O caso foi registrado na última segunda-feira (20).

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, a vítima chegou a ser socorrida para uma unidade de saúde da cidade, mas não resistiu aos ferimentos. As circunstâncias da morte estão sendo investigadas pela Polícia Civil.