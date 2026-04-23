Jovem morre após sofrer choque elétrico ao usar celular carregando na tomada

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Esther Morais
Publicado em 23 de abril de 2026 às 08:22
Uma jovem de 21 anos morreu após sofrer uma descarga elétrica enquanto utilizava o celular conectado à tomada, no município de Barreira, no interior do Ceará. O caso foi registrado na última segunda-feira (20).
De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, a vítima chegou a ser socorrida para uma unidade de saúde da cidade, mas não resistiu aos ferimentos. As circunstâncias da morte estão sendo investigadas pela Polícia Civil.
Segundo as informações iniciais, a jovem usava o aparelho no momento em que ele estava carregando. Ainda não há detalhes sobre o que pode ter provocado a descarga elétrica, como possíveis falhas no carregador ou na rede elétrica.