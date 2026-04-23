Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Jovem morre após sofrer choque elétrico ao usar celular carregando na tomada

Vítima tinha 21 anos

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 23 de abril de 2026 às 08:22

Vítima morreu após tomar choque Crédito: Reprodução / Redes sociais

Uma jovem de 21 anos morreu após sofrer uma descarga elétrica enquanto utilizava o celular conectado à tomada, no município de Barreira, no interior do Ceará. O caso foi registrado na última segunda-feira (20).

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, a vítima chegou a ser socorrida para uma unidade de saúde da cidade, mas não resistiu aos ferimentos. As circunstâncias da morte estão sendo investigadas pela Polícia Civil.

Segundo as informações iniciais, a jovem usava o aparelho no momento em que ele estava carregando. Ainda não há detalhes sobre o que pode ter provocado a descarga elétrica, como possíveis falhas no carregador ou na rede elétrica.

Mais recentes

Imagem - Afastado por denúncia de assédio sexual, ministro do STJ tem remuneração mensal de R$ 100 mil

Afastado por denúncia de assédio sexual, ministro do STJ tem remuneração mensal de R$ 100 mil
Imagem - STJ manda soltar MC Ryan, MC Poze do Rodo e dono da Choquei, presos em esquema de R$ 1,6 bilhão

STJ manda soltar MC Ryan, MC Poze do Rodo e dono da Choquei, presos em esquema de R$ 1,6 bilhão
Imagem - Motorista agride funcionária de pedágio após tentar pagar com dinheiro em cabine automática

Motorista agride funcionária de pedágio após tentar pagar com dinheiro em cabine automática