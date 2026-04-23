OBRA GRANDE

Com investimento de R$ 5 bilhões, maior ferrovia em construção no Brasil avança 1 km por dia

Ferrovia já tem 73% das obras concluídas

Carol Neves

Publicado em 23 de abril de 2026 às 08:31

Ferrovia está em construção Crédito: Divulgação

A construção da Ferrovia de Mato Grosso (FTM), considerada a maior obra ferroviária em andamento no país, atingiu 73% de execução física e segue em ritmo acelerado, com avanço médio estimado em 1 quilômetro de trilhos por dia. O projeto é operado pela Rumo Logística e prevê melhorar a logística de escoamento da produção agrícola do Centro-Oeste.

Com 743 quilômetros de extensão planejados, a ferrovia recebeu investimentos na ordem de R$ 5 bilhões e tem previsão de iniciar operação parcial entre julho e setembro de 2026, com um primeiro trecho de 162 quilômetros.

A obra é apontada como estratégica para reduzir a dependência do transporte rodoviário em uma das regiões mais relevantes do agronegócio brasileiro.

Obras de maior ferrovia em construção do Brasil 1 de 5

Projeto conecta produção agrícola a corredores de exportação

O traçado da ferrovia parte de Rondonópolis, em Mato Grosso, e segue em direção à BR-070, atravessando áreas de forte produção agrícola. A proposta é integrar regiões produtoras diretamente aos principais corredores de exportação do país, com conexão a portos como Santos, Paranaguá e estruturas do Arco Norte.

A expectativa é reduzir custos logísticos em uma região onde o transporte por caminhão ainda responde por cerca de 60% do escoamento da produção. O impacto é considerado relevante em um estado líder na produção nacional de soja, milho e algodão.

Em regiões próximas a Gaúcha do Norte, por exemplo, a produção conjunta de cinco municípios alcança cerca de 5 milhões de toneladas de grãos por ano, atualmente escoadas integralmente por rodovias.

Investimentos e projeção de operação

A Rumo Logística aponta que a entrada em operação do primeiro trecho está prevista para 2026. Segundo os dados apresentados, já foram investidos R$ 2 bilhões no projeto e está prevista, para 2026, a aplicação de mais R$ 1 bilhão, o que deve completar um pacote de aproximadamente R$ 5 bilhões no primeiro trecho.

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou financiamento de R$ 2 bilhões especificamente para a construção do primeiro segmento.

A Rumo projeta ainda investimentos totais de até R$ 6,1 bilhões em 2026, considerando o conjunto de suas operações, com a FTM como principal eixo de expansão.

Integração futura com outros projetos ferroviários

A FTM faz parte de um conjunto mais amplo de projetos ferroviários planejados para o Centro-Oeste. Entre eles está a Ferrovia de Integração do Centro-Oeste (FICO), com 888 quilômetros previstos, ligando Mara Rosa (GO) a Lucas do Rio Verde (MT).

O projeto, no entanto, apresenta estágio menos avançado. A execução física geral é estimada em 22,5%, enquanto o trecho sob responsabilidade da Vale alcança 36%.

A previsão atual é de que o canteiro de obras em Água Boa (MT) seja mobilizado no segundo semestre de 2026, com entrega do primeiro trecho de 383 quilômetros esperada para 2027. Cerca de 1.000 trabalhadores estão atualmente envolvidos nas frentes de construção, incluindo obras de infraestrutura como a ponte sobre o Rio das Mortes, em Cocalinho.

Quando concluídas, FICO e FTM devem formar um corredor ferroviário contínuo conectando a Ferrovia Norte-Sul ao interior de Mato Grosso.

Prazo total

Apesar do avanço, a conclusão total da ferrovia ainda depende da execução dos trechos restantes e de etapas regulatórias e ambientais. Segundo informações divulgadas pela CNN Brasil, parte dessas definições ainda está em andamento, o que pode influenciar o cronograma final do projeto.

Estimativas atuais indicam que a entrega completa dos 743 quilômetros pode ocorrer até 2030. Nesse cenário, a operação prevista para 2026 corresponde apenas à primeira fase do projeto, equivalente a cerca de um quinto da estrutura total.