Vídeo: noiva chega ao casamento dentro de concha de escavadeira pilotada pelo noivo

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Carol Neves
Publicado em 23 de abril de 2026 às 07:31
Uma noiva chamou atenção nas redes sociais após chegar à própria cerimônia de casamento dentro da concha de uma escavadeira, em Antônio Carlos, na Grande Florianópolis (SC). A entrada foi registrada em vídeo pela cerimonialista e rapidamente passou a circular em diferentes páginas, ultrapassando 1 milhão de visualizações em apenas uma das publicações.
A noiva, Fernanda Dalila Pereira, foi conduzida pelo equipamento operado pelo noivo, Claudir Kunz. A cerimônia ocorreu em 18 de abril. A escolha da entrada diferenciada teve relação direta com a profissão do noivo, que trabalha há anos com terraplanagem e utiliza escavadeiras no dia a dia.
Segundo Fernanda, a proposta surgiu como forma de homenagear o companheiro, que aceitou participar da ideia. Durante a chegada, convidados reagiram com surpresa e emoção, enquanto a noiva afirmou ter se sentido segura durante toda a movimentação.
"Não tive medo. Ele preparou tudo com muito cuidado e segurança. Inclusive, soldou dois ferros para eu segurar na concha da máquina se eu ficasse com medo, mas eu quase nem usei. Ele foi antes, estudou o lugar e ensaiou com a máquina", comentou em entrevista ao portal G1.
Chegada inusitada em casamento chamou atenção
A execução da entrada também envolveu planejamento prévio da equipe responsável pelo evento. A cerimonialista Mari Pasin informou que foi necessário solicitar autorização do espaço e ampliar a lista de itens verificados antes da cerimônia, incluindo medidas adicionais de segurança.
Um brigadista foi acionado para avaliar o plano e confirmar a viabilidade da movimentação da máquina, considerando tempo de deslocamento, trajeto e condições do local. O espaço escolhido não possuía fiação elétrica próxima, o que contribuiu para a liberação da ação.
Antes da entrada, os convidados foram orientados a permanecer em um ponto específico do gramado para garantir a circulação segura do equipamento.
"Foi um sonho lindo, incrível, cheio de planejamento, feito com muita responsabilidade e amor! Desde o primeiro dia de nossa reunião, a Fernanda foi muito assertiva e determinada a entrar assim! Embarcamos no sonho e todos juntos fizemos", afirmou a cerimonialista.