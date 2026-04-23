ASSISTA

Vídeo: noiva chega ao casamento dentro de concha de escavadeira pilotada pelo noivo

Entrada inusitada ocorreu em Antônio Carlos (SC) e foi planejada com apoio da equipe do evento e medidas de segurança

Carol Neves

Publicado em 23 de abril de 2026 às 07:31

A noiva, Fernanda Dalila Pereira, foi conduzida pelo equipamento operado pelo noivo, Claudir Kunz Crédito: Reprodução

Uma noiva chamou atenção nas redes sociais após chegar à própria cerimônia de casamento dentro da concha de uma escavadeira, em Antônio Carlos, na Grande Florianópolis (SC). A entrada foi registrada em vídeo pela cerimonialista e rapidamente passou a circular em diferentes páginas, ultrapassando 1 milhão de visualizações em apenas uma das publicações.

A noiva, Fernanda Dalila Pereira, foi conduzida pelo equipamento operado pelo noivo, Claudir Kunz. A cerimônia ocorreu em 18 de abril. A escolha da entrada diferenciada teve relação direta com a profissão do noivo, que trabalha há anos com terraplanagem e utiliza escavadeiras no dia a dia.

Segundo Fernanda, a proposta surgiu como forma de homenagear o companheiro, que aceitou participar da ideia. Durante a chegada, convidados reagiram com surpresa e emoção, enquanto a noiva afirmou ter se sentido segura durante toda a movimentação.

"Não tive medo. Ele preparou tudo com muito cuidado e segurança. Inclusive, soldou dois ferros para eu segurar na concha da máquina se eu ficasse com medo, mas eu quase nem usei. Ele foi antes, estudou o lugar e ensaiou com a máquina", comentou em entrevista ao portal G1.

Chegada inusitada em casamento chamou atenção 1 de 8

A execução da entrada também envolveu planejamento prévio da equipe responsável pelo evento. A cerimonialista Mari Pasin informou que foi necessário solicitar autorização do espaço e ampliar a lista de itens verificados antes da cerimônia, incluindo medidas adicionais de segurança.

Um brigadista foi acionado para avaliar o plano e confirmar a viabilidade da movimentação da máquina, considerando tempo de deslocamento, trajeto e condições do local. O espaço escolhido não possuía fiação elétrica próxima, o que contribuiu para a liberação da ação.

Antes da entrada, os convidados foram orientados a permanecer em um ponto específico do gramado para garantir a circulação segura do equipamento.