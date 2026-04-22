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Mudanças no Minha Casa, Minha Vida passam a valer nesta quarta-feira e incluem imóveis de até R$ 600 mil

Programa habitacional sobe teto de renda para R$ 13 mil e libera imóveis mais caros

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 22 de abril de 2026 às 08:41

Minha Casa Minha Vida
Minha Casa Minha Vida Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil

As novas regras do Minha Casa, Minha Vida passam a valer a partir desta quarta-feira (22), com impacto direto no acesso ao financiamento imobiliário no país. A Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil já iniciam a oferta de crédito dentro dos novos parâmetros, que ampliam tanto o valor dos imóveis quanto o limite de renda das famílias atendidas. As informações são do g1.

Com as mudanças, o programa passa a contemplar imóveis de até R$ 600 mil e famílias com renda mensal de até R$ 13 mil. Na prática, isso significa que mais pessoas poderão entrar no programa e financiar imóveis maiores ou melhor localizados, mantendo condições de juros mais baixos.

Veja o passo a passo de como se inscrever no programa 'Minha Casa, Minha Vida'

Veja o passo a passo de como se inscrever no programa 'Minha Casa, Minha Vida' por Reprodução/Seinfra Salvador
Passo 2  por Reprodução/Seinfra Salvador
Passo 1 por Reprodução/Seinfra Salvador
Passo 3  por Reprodução/Seinfra Salvador
Passo 4  por Reprodução/Seinfra Salvador
Passo 5  por Reprodução/Seinfra Salvador
Passo 6  por Reprodução/Seinfra Salvador
Passo 7  por Reprodução/Seinfra Salvador
Veja o passo a passo de como se inscrever no programa 'Minha Casa, Minha Vida' por Reprodução/Seinfra Salvador
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Veja o passo a passo de como se inscrever no programa 'Minha Casa, Minha Vida' por Reprodução/Seinfra Salvador

De acordo com o governo federal, cerca de 87,5 mil famílias devem ser diretamente beneficiadas com a ampliação, principalmente por conseguirem acessar taxas mais vantajosas dentro das faixas de renda. Os limites foram reajustados em todas as categorias do programa.

Na Faixa 1, a renda máxima subiu de R$ 2.850 para R$ 3.200. Já na Faixa 2, passou de R$ 4.700 para R$ 5.000. Na Faixa 3, o teto foi ampliado de R$ 8.600 para R$ 9.600. Por fim, a Faixa 4 agora contempla famílias com renda de até R$ 13 mil. O limite anterior de R$ 12 mil.

Minha Casa, Minha Vida

Imóveis do feirão terão condições especiais de compra por Divulgação
Imóveis do feirão terão condições especiais de compra por Divulgação
Imóveis do feirão terão condições especiais de compra por Divulgação
Imóveis do feirão terão condições especiais de compra por Divulgação
Imóveis do feirão terão condições especiais de compra por Divulgação
Imóveis do feirão terão condições especiais de compra por Divulgação
Imóveis do feirão terão condições especiais de compra por Divulgação
Imóveis do feirão terão condições especiais de compra por Divulgação
Unidade habitacional do programa Minha Casa, Minha Vida por Divulgação
Minha Casa Minha Vida por Divulgação
Minha casa, Minha vida em Salvador por Divulgação
Unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida por Ricardo Stuckert/PR
Minha Casa Minha Vida por Fernando Frazão/Agência Brasil
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Imóveis do feirão terão condições especiais de compra por Divulgação

Como os juros aumentam gradualmente de acordo com a renda, essa atualização permite que famílias que antes ficavam próximas do limite de cada faixa passem a se enquadrar em condições mais vantajosas de financiamento. Outro ponto importante é a elevação do valor máximo dos imóveis que podem ser financiados.

Nas Faixas 1 e 2, os imóveis passam a variar entre R$ 210 mil e R$ 275 mil, dependendo da localização. Na Faixa 3, o teto subiu de R$ 350 mil para R$ 400 mil. Já na Faixa 4, o limite foi ampliado de R$ 500 mil para R$ 600 mil. Na prática, a atualização abre caminho para que os beneficiários tenham acesso a imóveis mais amplos ou situados em áreas com melhor infraestrutura.

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Tags:

Imóveis Minha Casa Minha Vida Regras Mudanças

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