Mudanças no Minha Casa, Minha Vida passam a valer nesta quarta-feira e incluem imóveis de até R$ 600 mil

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Wendel de Novais
Publicado em 22 de abril de 2026 às 08:41
As novas regras do Minha Casa, Minha Vida passam a valer a partir desta quarta-feira (22), com impacto direto no acesso ao financiamento imobiliário no país. A Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil já iniciam a oferta de crédito dentro dos novos parâmetros, que ampliam tanto o valor dos imóveis quanto o limite de renda das famílias atendidas. As informações são do g1.
Com as mudanças, o programa passa a contemplar imóveis de até R$ 600 mil e famílias com renda mensal de até R$ 13 mil. Na prática, isso significa que mais pessoas poderão entrar no programa e financiar imóveis maiores ou melhor localizados, mantendo condições de juros mais baixos.
Veja o passo a passo de como se inscrever no programa 'Minha Casa, Minha Vida'
De acordo com o governo federal, cerca de 87,5 mil famílias devem ser diretamente beneficiadas com a ampliação, principalmente por conseguirem acessar taxas mais vantajosas dentro das faixas de renda. Os limites foram reajustados em todas as categorias do programa.
Na Faixa 1, a renda máxima subiu de R$ 2.850 para R$ 3.200. Já na Faixa 2, passou de R$ 4.700 para R$ 5.000. Na Faixa 3, o teto foi ampliado de R$ 8.600 para R$ 9.600. Por fim, a Faixa 4 agora contempla famílias com renda de até R$ 13 mil. O limite anterior de R$ 12 mil.
Minha Casa, Minha Vida
Como os juros aumentam gradualmente de acordo com a renda, essa atualização permite que famílias que antes ficavam próximas do limite de cada faixa passem a se enquadrar em condições mais vantajosas de financiamento. Outro ponto importante é a elevação do valor máximo dos imóveis que podem ser financiados.
Nas Faixas 1 e 2, os imóveis passam a variar entre R$ 210 mil e R$ 275 mil, dependendo da localização. Na Faixa 3, o teto subiu de R$ 350 mil para R$ 400 mil. Já na Faixa 4, o limite foi ampliado de R$ 500 mil para R$ 600 mil. Na prática, a atualização abre caminho para que os beneficiários tenham acesso a imóveis mais amplos ou situados em áreas com melhor infraestrutura.