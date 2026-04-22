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Mudanças no Minha Casa, Minha Vida passam a valer nesta quarta-feira e incluem imóveis de até R$ 600 mil

Programa habitacional sobe teto de renda para R$ 13 mil e libera imóveis mais caros

Wendel de Novais

Publicado em 22 de abril de 2026 às 08:41

Minha Casa Minha Vida Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil

As novas regras do Minha Casa, Minha Vida passam a valer a partir desta quarta-feira (22), com impacto direto no acesso ao financiamento imobiliário no país. A Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil já iniciam a oferta de crédito dentro dos novos parâmetros, que ampliam tanto o valor dos imóveis quanto o limite de renda das famílias atendidas. As informações são do g1.

Com as mudanças, o programa passa a contemplar imóveis de até R$ 600 mil e famílias com renda mensal de até R$ 13 mil. Na prática, isso significa que mais pessoas poderão entrar no programa e financiar imóveis maiores ou melhor localizados, mantendo condições de juros mais baixos.

Veja o passo a passo de como se inscrever no programa 'Minha Casa, Minha Vida' 1 de 9

De acordo com o governo federal, cerca de 87,5 mil famílias devem ser diretamente beneficiadas com a ampliação, principalmente por conseguirem acessar taxas mais vantajosas dentro das faixas de renda. Os limites foram reajustados em todas as categorias do programa.

Na Faixa 1, a renda máxima subiu de R$ 2.850 para R$ 3.200. Já na Faixa 2, passou de R$ 4.700 para R$ 5.000. Na Faixa 3, o teto foi ampliado de R$ 8.600 para R$ 9.600. Por fim, a Faixa 4 agora contempla famílias com renda de até R$ 13 mil. O limite anterior de R$ 12 mil.

Minha Casa, Minha Vida 1 de 13

Como os juros aumentam gradualmente de acordo com a renda, essa atualização permite que famílias que antes ficavam próximas do limite de cada faixa passem a se enquadrar em condições mais vantajosas de financiamento. Outro ponto importante é a elevação do valor máximo dos imóveis que podem ser financiados.